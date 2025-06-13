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В аэропортах Саратова и Тамбова введены ограничения
В аэропортах Саратова и Тамбова введены ограничения - РИА Новости, 13.06.2025
В аэропортах Саратова и Тамбова введены ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:16:00+03:00
2025-06-13T05:16:00+03:00
2025-06-13T05:21:00+03:00
саратов
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)", - написал он в Telegram-канале.
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саратов, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Саратов, Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах Саратова и Тамбова введены ограничения
В аэропортах Саратова и Тамбова введены ограничения на прием и выпуск самолетов