https://ria.ru/20250613/aeroflot--2022603366.html
"Аэрофлот" изменит расписание рейсов после закрытия иранского неба
"Аэрофлот" изменит расписание рейсов после закрытия иранского неба - РИА Новости, 13.06.2025
"Аэрофлот" изменит расписание рейсов после закрытия иранского неба
"Аэрофлот" из-за закрытия воздушного пространства Ирана и для безопасности корректирует расписание ряда рейсов, отменены рейсы между Москвой и Тегераном,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:21:00+03:00
2025-06-13T09:21:00+03:00
2025-06-13T09:45:00+03:00
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в мире
операция израиля "восходящий лев"
али хаменеи
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" из-за закрытия воздушного пространства Ирана и для безопасности корректирует расписание ряда рейсов, отменены рейсы между Москвой и Тегераном, сообщила компания."В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов Аэрофлот вынуждено корректирует расписание ряда рейсов. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном", - сообщили в "Аэрофлоте"Скорректированы маршруты полетов рейсов в/из Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана.Рейсы в/из Дубай, Абу-Даби и Доху на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1-2 часа.Отменен рейс SU520/521 Москва - Дубай - Москва за 13 июня. Пассажиры будут перебронированы на сегодняшний рейс SU526/527, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777."Изменения в расписании рейсов по указанным направлениям будут действовать до момента восстановления полной безопасности полетов гражданских воздушных судов", - добавили в компании.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля
Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля
2025-06-13T09:21
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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
2025-06-13T09:21
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аэрофлот, иран, москва, тегеран (город), в мире, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, израиль, красный полумесяц
Аэрофлот, Иран, Москва, Тегеран (город), В мире, Операция Израиля "Восходящий лев", Али Хаменеи, Израиль, Красный полумесяц