https://ria.ru/20250613/abramyan-2022644064.html

Бывшего премьера Армении Абрамяна задержали, пишут СМИ

Бывшего премьера Армении Абрамяна задержали, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

Бывшего премьера Армении Абрамяна задержали, пишут СМИ

Антикоррупционный комитет Армении задержал экс-премьера республики Овика Абрамяна, сообщает онлайн-издание hraparak.am, ссылаясь на свои источники. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:16:00+03:00

2025-06-13T13:16:00+03:00

2025-06-13T14:23:00+03:00

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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Антикоррупционный комитет Армении задержал экс-премьера республики Овика Абрамяна, сообщает онлайн-издание hraparak.am, ссылаясь на свои источники. "По нашим данным, сегодня утром антикоррупционный комитет задержал бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна. По нашим сведениям, в настоящее время у него дома проводится обыск", - сообщает издание В антикоррупционном комитете уточнили, что Абрамяну вменяется отмывание денег, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство Абрамян занимал пост премьер-министра Армении в 2014-2016 годах, в 2012-2014 годах он возглавлял армянский парламент.

https://ria.ru/20240824/zaderzhanie-1968249687.html

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армения, в мире, овик абрамян