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Бывшего премьера Армении Абрамяна задержали, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
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13:16 13.06.2025 (обновлено: 14:23 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/abramyan-2022644064.html
Бывшего премьера Армении Абрамяна задержали, пишут СМИ
Бывшего премьера Армении Абрамяна задержали, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
Бывшего премьера Армении Абрамяна задержали, пишут СМИ
Антикоррупционный комитет Армении задержал экс-премьера республики Овика Абрамяна, сообщает онлайн-издание hraparak.am, ссылаясь на свои источники. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:16:00+03:00
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армения
в мире
овик абрамян
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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Антикоррупционный комитет Армении задержал экс-премьера республики Овика Абрамяна, сообщает онлайн-издание hraparak.am, ссылаясь на свои источники. "По нашим данным, сегодня утром антикоррупционный комитет задержал бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна. По нашим сведениям, в настоящее время у него дома проводится обыск", - сообщает издание В антикоррупционном комитете уточнили, что Абрамяну вменяется отмывание денег, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство Абрамян занимал пост премьер-министра Армении в 2014-2016 годах, в 2012-2014 годах он возглавлял армянский парламент.
https://ria.ru/20240824/zaderzhanie-1968249687.html
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армения, в мире, овик абрамян
Армения, В мире, Овик Абрамян
Бывшего премьера Армении Абрамяна задержали, пишут СМИ

hraparak.am: задержан экс-премьер Армении Абрамян

© Фото : Press office of the Government of RAОвик Абрамян
Овик Абрамян - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : Press office of the Government of RA
Овик Абрамян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Антикоррупционный комитет Армении задержал экс-премьера республики Овика Абрамяна, сообщает онлайн-издание hraparak.am, ссылаясь на свои источники.
«
"По нашим данным, сегодня утром антикоррупционный комитет задержал бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна. По нашим сведениям, в настоящее время у него дома проводится обыск", - сообщает издание
В антикоррупционном комитете уточнили, что Абрамяну вменяется отмывание денег, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство
Абрамян занимал пост премьер-министра Армении в 2014-2016 годах, в 2012-2014 годах он возглавлял армянский парламент.
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