https://ria.ru/20250612/zhena-2022429338.html

Жена возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую область жила в Челябинске

Жена возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую область жила в Челябинске - РИА Новости, 12.06.2025

Жена возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую область жила в Челябинске

Жена возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артема Тимофеева* Екатерина* последние несколько лет жила в Челябинске, а до 2017 года, вероятно, в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:40:00+03:00

2025-06-12T08:40:00+03:00

2025-06-12T08:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр пушкин

игорь кобзев

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июн – РИА Новости. Жена возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артема Тимофеева* Екатерина* последние несколько лет жила в Челябинске, а до 2017 года, вероятно, в Киеве, выяснил корреспондент РИА Новости. Тимофеева* до 2017 года неоднократно публиковала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотографии с геолокацией из Киева, где посещала бары и модные показы. Уже тогда она делилась совместными фотографиями с Артемом Тимофеевым*. Позже девушка писала, что была в отпуске в Москве. При этом последние несколько лет она проживает в Челябинской области. Так, с 2017 года Тимофеева* выкладывала фотографии из челябинского Миасса, в том числе на фоне озера Тургояк и из клуба-отеля "Золотой пляж" на его берегу. За год до этого - в 2016-м она опубликовала в соцсети свидетельство о регистрации брака с Артемом Тимофеевым*. В те годы в своих публикациях девушка сообщала, что ее работа "связана с одеждой, шоппингом и модой". С 2023 года она начала выкладывать фотографии из Челябинска. В частности, в 2025 году в своем аккаунте в мессенджере Telegram Тимофеева* публиковала фотографии, где позирует на фоне известных городских локаций, а также многоквартирного дома, где проживала с мужем, и кинотеатра имени Александр Пушкина. В начале июня РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где проживал Артем Тимофеев*. Это многоквартирный жилой дом, построенный в 2019 году. Он арендовал там квартиру на 17 этаже. Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили. Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*. Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250611/timofeev-2022147010.html

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александр пушкин, игорь кобзев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), челябинск, иркутская область, россия, общество