https://ria.ru/20250612/zhena-2022429338.html
Жена возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую область жила в Челябинске
Жена возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую область жила в Челябинске - РИА Новости, 12.06.2025
Жена возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую область жила в Челябинске
Жена возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артема Тимофеева* Екатерина* последние несколько лет жила в Челябинске, а до 2017 года, вероятно, в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T08:40:00+03:00
2025-06-12T08:40:00+03:00
2025-06-12T08:43:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июн – РИА Новости. Жена возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артема Тимофеева* Екатерина* последние несколько лет жила в Челябинске, а до 2017 года, вероятно, в Киеве, выяснил корреспондент РИА Новости. Тимофеева* до 2017 года неоднократно публиковала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотографии с геолокацией из Киева, где посещала бары и модные показы. Уже тогда она делилась совместными фотографиями с Артемом Тимофеевым*. Позже девушка писала, что была в отпуске в Москве. При этом последние несколько лет она проживает в Челябинской области. Так, с 2017 года Тимофеева* выкладывала фотографии из челябинского Миасса, в том числе на фоне озера Тургояк и из клуба-отеля "Золотой пляж" на его берегу. За год до этого - в 2016-м она опубликовала в соцсети свидетельство о регистрации брака с Артемом Тимофеевым*. В те годы в своих публикациях девушка сообщала, что ее работа "связана с одеждой, шоппингом и модой". С 2023 года она начала выкладывать фотографии из Челябинска. В частности, в 2025 году в своем аккаунте в мессенджере Telegram Тимофеева* публиковала фотографии, где позирует на фоне известных городских локаций, а также многоквартирного дома, где проживала с мужем, и кинотеатра имени Александр Пушкина. В начале июня РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где проживал Артем Тимофеев*. Это многоквартирный жилой дом, построенный в 2019 году. Он арендовал там квартиру на 17 этаже. Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили. Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*. Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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александр пушкин, игорь кобзев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), челябинск, иркутская область, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Александр Пушкин, Игорь Кобзев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Челябинск, Иркутская область, Россия, Общество
Жена возможного участника атаки БПЛА на Иркутскую область жила в Челябинске
Жена возможного участника атаки БПЛА под Иркутском Екатерина жила в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 12 июн – РИА Новости. Жена возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артема Тимофеева* Екатерина* последние несколько лет жила в Челябинске, а до 2017 года, вероятно, в Киеве, выяснил корреспондент РИА Новости.
Тимофеева* до 2017 года неоднократно публиковала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотографии с геолокацией из Киева, где посещала бары и модные показы. Уже тогда она делилась совместными фотографиями с Артемом Тимофеевым*. Позже девушка писала, что была в отпуске в Москве. При этом последние несколько лет она проживает в Челябинской области.
Так, с 2017 года Тимофеева* выкладывала фотографии из челябинского Миасса, в том числе на фоне озера Тургояк и из клуба-отеля "Золотой пляж" на его берегу. За год до этого - в 2016-м она опубликовала в соцсети свидетельство о регистрации брака с Артемом Тимофеевым*. В те годы в своих публикациях девушка сообщала, что ее работа "связана с одеждой, шоппингом и модой".
С 2023 года она начала выкладывать фотографии из Челябинска. В частности, в 2025 году в своем аккаунте в мессенджере Telegram Тимофеева* публиковала фотографии, где позирует на фоне известных городских локаций, а также многоквартирного дома, где проживала с мужем, и кинотеатра имени Александр Пушкина.
В начале июня РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где проживал Артем Тимофеев*. Это многоквартирный жилой дом, построенный в 2019 году. Он арендовал там квартиру на 17 этаже.
Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*.
Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.