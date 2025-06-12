https://ria.ru/20250612/zelenskiy-2022400789.html
В Киеве выступили с неожиданным обращением к Путину из-за Зеленского
В Киеве выступили с неожиданным обращением к Путину из-за Зеленского - РИА Новости, 12.06.2025
В Киеве выступили с неожиданным обращением к Путину из-за Зеленского
Владимира Зеленского и его окружение необходимо признать террористами, с таким обращением выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:18:00+03:00
2025-06-12T01:18:00+03:00
2025-06-12T08:51:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимира Зеленского и его окружение необходимо признать террористами, с таким обращением выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире YouTube-канала."Обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и лидерам других государств с тем, чтобы Зеленского признать террористом, членов его группы, ближайшее окружение признать террористической организацией и, соответственно, использовать все методы, доступные и возможные, для борьбы с террористической организацией и с этим террористом", — сказал он.Зеленский проводит террор в отношении украинского народа, проводит террористические акты на Украине и в России, а также на территории Европейского союза, добавил парламентарий."Нам необходимы предельные решения, некуда дальше тянуть. Если не пресечь это сейчас, будет только хуже, его террористическая деятельность будет развиваться по всему миру", — предупредил Дмитрук.Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса.
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022230034.html
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украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины
Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
В Киеве выступили с неожиданным обращением к Путину из-за Зеленского
Депутат Рады Дмитрук призвал признать Зеленского террористом