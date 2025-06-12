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Зеленский вновь попытался оправдаться за перепалку в Белом доме - РИА Новости, 12.06.2025
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15:09 12.06.2025 (обновлено: 19:32 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/zelenskij-2022498388.html
Зеленский вновь попытался оправдаться за перепалку в Белом доме
Зеленский вновь попытался оправдаться за перепалку в Белом доме - РИА Новости, 12.06.2025
Зеленский вновь попытался оправдаться за перепалку в Белом доме
Владимир Зеленский вновь попытался оправдаться за позор в Белом доме в феврале, заявив, что он сожалеет о случившейся перепалке. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь попытался оправдаться за позор в Белом доме в феврале, заявив, что он сожалеет о случившейся перепалке. В интервью медиаконцерну Axel Springer, которому принадлежит издание Politico, Зеленский заявил, что сожалеет о том, что встреча в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом вышла из-под контроля. Он заявил, что к этому привело нетерпение достичь "конкретных решений". "У нас просто не так много времени в жизни. Я хотел конкретных решений", - заявил Зеленский. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский вновь попытался оправдаться за перепалку в Белом доме

Зеленский вновь попытался оправдаться за перепалку во время встречи в Белом доме

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь попытался оправдаться за позор в Белом доме в феврале, заявив, что он сожалеет о случившейся перепалке.
В интервью медиаконцерну Axel Springer, которому принадлежит издание Politico, Зеленский заявил, что сожалеет о том, что встреча в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом вышла из-под контроля. Он заявил, что к этому привело нетерпение достичь "конкретных решений".
"У нас просто не так много времени в жизни. Я хотел конкретных решений", - заявил Зеленский.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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