Зеленский вновь попытался оправдаться за перепалку в Белом доме
Зеленский вновь попытался оправдаться за перепалку во время встречи в Белом доме
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь попытался оправдаться за позор в Белом доме в феврале, заявив, что он сожалеет о случившейся перепалке.
В интервью медиаконцерну Axel Springer, которому принадлежит издание Politico, Зеленский заявил, что сожалеет о том, что встреча в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом вышла из-под контроля. Он заявил, что к этому привело нетерпение достичь "конкретных решений".
"У нас просто не так много времени в жизни. Я хотел конкретных решений", - заявил Зеленский.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
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