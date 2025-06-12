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Захарова рассказала о переговорах России и КНДР по вопросу авиасообщения - РИА Новости, 12.06.2025
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09:38 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/zakharova-2022435891.html
Захарова рассказала о переговорах России и КНДР по вопросу авиасообщения
Захарова рассказала о переговорах России и КНДР по вопросу авиасообщения - РИА Новости, 12.06.2025
Захарова рассказала о переговорах России и КНДР по вопросу авиасообщения
Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:38:00+03:00
2025-06-12T09:38:00+03:00
мария захарова
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
в мире
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ведутся переговоры и о расширении географии авиационного сообщения", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она добавила, что возобновление прямого железнодорожного сообщения Москва - Пхеньян и Хабаровск - Пхеньян послужит надежной материальной основой для дальнейшего развития добрососедских двусторонних отношений. "Все это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях", - подчеркнула Захарова.
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кндр (северная корея)
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мария захарова, россия, кндр (северная корея), пхеньян, в мире
Мария Захарова, Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, В мире
Захарова рассказала о переговорах России и КНДР по вопросу авиасообщения

Захарова: Россия и КНДР обсуждают расширение географии авиасообщения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ведутся переговоры и о расширении географии авиационного сообщения", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она добавила, что возобновление прямого железнодорожного сообщения Москва - Пхеньян и Хабаровск - Пхеньян послужит надежной материальной основой для дальнейшего развития добрососедских двусторонних отношений. "Все это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях", - подчеркнула Захарова.
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