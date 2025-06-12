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Захарова рассказала о переговорах России и КНДР по вопросу авиасообщения
Захарова рассказала о переговорах России и КНДР по вопросу авиасообщения - РИА Новости, 12.06.2025
Захарова рассказала о переговорах России и КНДР по вопросу авиасообщения
Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:38:00+03:00
2025-06-12T09:38:00+03:00
2025-06-12T09:38:00+03:00
мария захарова
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ведутся переговоры и о расширении географии авиационного сообщения", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она добавила, что возобновление прямого железнодорожного сообщения Москва - Пхеньян и Хабаровск - Пхеньян послужит надежной материальной основой для дальнейшего развития добрососедских двусторонних отношений. "Все это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20250612/kndr-2022421625.html
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мария захарова, россия, кндр (северная корея), пхеньян, в мире
Мария Захарова, Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, В мире
Захарова рассказала о переговорах России и КНДР по вопросу авиасообщения
Захарова: Россия и КНДР обсуждают расширение географии авиасообщения