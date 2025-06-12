https://ria.ru/20250612/zakharova-2022435891.html

Захарова рассказала о переговорах России и КНДР по вопросу авиасообщения

Захарова рассказала о переговорах России и КНДР по вопросу авиасообщения - РИА Новости, 12.06.2025

Захарова рассказала о переговорах России и КНДР по вопросу авиасообщения

Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T09:38:00+03:00

2025-06-12T09:38:00+03:00

2025-06-12T09:38:00+03:00

мария захарова

россия

кндр (северная корея)

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в мире

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ведутся переговоры и о расширении географии авиационного сообщения", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она добавила, что возобновление прямого железнодорожного сообщения Москва - Пхеньян и Хабаровск - Пхеньян послужит надежной материальной основой для дальнейшего развития добрососедских двусторонних отношений. "Все это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20250612/kndr-2022421625.html

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

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мария захарова, россия, кндр (северная корея), пхеньян, в мире