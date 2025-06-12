Захарова ответила на слова главы МИД Украины о поздравлениях с Днем России
Захарова: Сибиге надо огорчаться из-за тел солдат ВСУ, которые не принимает Киев
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. День России вызывает у главы МИД Украины Андрея Сибиги большее огорчение, чем рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
"Нормальный человек сказал бы, что ему "особенно неприятно" было видеть, как рефрижераторы с телами украинцев его хозяин запрещает забирать для достойного погребения. Но нет. Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе. Гоголь, конечно, был гением - все описал", - написала Захарова, комментируя слова Сибиги о том, что ему "особенно неприятно" было читать новости о поздравлениях с Днем России от представителей ряда стран.
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
В среду Мединский сообщил о начале передачи тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями между РФ и Украиной. По его словам, РФ передала Украине 1212 тел военных ВСУ и получила тела 27 погибших российских бойцов.