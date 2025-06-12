https://ria.ru/20250612/zaharova-2022395422.html

Захарова рассказала, как отметят День России воины-герои СВО

Захарова рассказала, как отметят День России воины-герои СВО - РИА Новости, 12.06.2025

Захарова рассказала, как отметят День России воины-герои СВО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии Дня России заявила в своем Telegram-канале, что с особым чувством отметят этот день воины-герои... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T00:04:00+03:00

2025-06-12T00:04:00+03:00

2025-06-12T00:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

херсонская область

мария захарова

общество

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии Дня России заявила в своем Telegram-канале, что с особым чувством отметят этот день воины-герои СВО. Национальный праздник День России отмечается ежегодно 12 июня. "Знаково, что в третий раз День России встречают и жители исторических (новых) субъектов Российской Федерации - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. С особым чувством отметят этот день наши воины - герои специальной военной операции", - написала она. Захарова отметила, что традиционно праздничные мероприятия пройдут в российских дипломатических миссиях, на площадках международных организаций, где представители России последовательно и твердо отстаивают национальные интересы страны. "С чувством законной гордости и радости мы отмечаем День России - праздник суверенного, независимого государства с великим прошлым и устремленным в будущее. Государства, обладающего мощным экономическим, научным и интеллектуальным потенциалом", - подчеркнула она. Официальный представитель МИД России добавила, что страна преодолеет вызовы и испытания, неизбежно достигнет поставленных целей, сохраняя неразрывную связь времён, верность истокам и духовно-нравственным основам. "С наступающим праздником! С Днем России!" - добавила она.

https://ria.ru/20250512/vykhodnye-2016405822.html

https://ria.ru/20250611/prazdnik-2022097732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, херсонская область , мария захарова, общество, день россии