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Захарова рассказала, как отметят День России воины-герои СВО - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:04 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/zaharova-2022395422.html
Захарова рассказала, как отметят День России воины-герои СВО
Захарова рассказала, как отметят День России воины-герои СВО - РИА Новости, 12.06.2025
Захарова рассказала, как отметят День России воины-герои СВО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии Дня России заявила в своем Telegram-канале, что с особым чувством отметят этот день воины-герои... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:04:00+03:00
2025-06-12T00:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
херсонская область
мария захарова
общество
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии Дня России заявила в своем Telegram-канале, что с особым чувством отметят этот день воины-герои СВО. Национальный праздник День России отмечается ежегодно 12 июня. "Знаково, что в третий раз День России встречают и жители исторических (новых) субъектов Российской Федерации - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. С особым чувством отметят этот день наши воины - герои специальной военной операции", - написала она. Захарова отметила, что традиционно праздничные мероприятия пройдут в российских дипломатических миссиях, на площадках международных организаций, где представители России последовательно и твердо отстаивают национальные интересы страны. "С чувством законной гордости и радости мы отмечаем День России - праздник суверенного, независимого государства с великим прошлым и устремленным в будущее. Государства, обладающего мощным экономическим, научным и интеллектуальным потенциалом", - подчеркнула она. Официальный представитель МИД России добавила, что страна преодолеет вызовы и испытания, неизбежно достигнет поставленных целей, сохраняя неразрывную связь времён, верность истокам и духовно-нравственным основам. "С наступающим праздником! С Днем России!" - добавила она.
https://ria.ru/20250512/vykhodnye-2016405822.html
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россия, луганская народная республика, херсонская область , мария захарова, общество, день россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Мария Захарова, Общество, День России
Захарова рассказала, как отметят День России воины-герои СВО

Захарова: с особым чувством отметят День России воины-герои СВО

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии Дня России заявила в своем Telegram-канале, что с особым чувством отметят этот день воины-герои СВО.
Национальный праздник День России отмечается ежегодно 12 июня.
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"Знаково, что в третий раз День России встречают и жители исторических (новых) субъектов Российской Федерации - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. С особым чувством отметят этот день наши воины - герои специальной военной операции", - написала она.
Захарова отметила, что традиционно праздничные мероприятия пройдут в российских дипломатических миссиях, на площадках международных организаций, где представители России последовательно и твердо отстаивают национальные интересы страны.
«
"С чувством законной гордости и радости мы отмечаем День России - праздник суверенного, независимого государства с великим прошлым и устремленным в будущее. Государства, обладающего мощным экономическим, научным и интеллектуальным потенциалом", - подчеркнула она.
Официальный представитель МИД России добавила, что страна преодолеет вызовы и испытания, неизбежно достигнет поставленных целей, сохраняя неразрывную связь времён, верность истокам и духовно-нравственным основам.
"С наступающим праздником! С Днем России!" - добавила она.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьМария ЗахароваОбществоДень России
 
 
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