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В Якутии начали проверку после обрушения породы на руднике - РИА Новости, 12.06.2025
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11:06 12.06.2025 (обновлено: 11:07 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/yakutiya-2022450867.html
В Якутии начали проверку после обрушения породы на руднике
В Якутии начали проверку после обрушения породы на руднике - РИА Новости, 12.06.2025
В Якутии начали проверку после обрушения породы на руднике
Начата проверка после обрушения породы на руднике в Якутии, где один человек погиб и один пострадал, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:06:00+03:00
2025-06-12T11:07:00+03:00
происшествия
россия
якутск
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ЯКУТСК, 12 июн - РИА Новости. Начата проверка после обрушения породы на руднике в Якутии, где один человек погиб и один пострадал, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Обрушение горной породы произошло в четверг на месторождении "Сарылах" АО "Сарылах-Сурьма" в Оймяконском районе Якутии. Тело мужчины достали из-под завалов, еще один человек пострадал, его госпитализировали, сообщало ранее региональное ГУМЧС РФ. "Прокуратура Оймяконского района проводит проверку... На место происшествия выехал и.о. прокурора района. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам", - говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20250605/rudnik-2020992278.html
россия
якутск
республика саха (якутия)
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происшествия, россия, якутск, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Якутск, Республика Саха (Якутия)
В Якутии начали проверку после обрушения породы на руднике

В Якутии начали проверку после гибели рабочего при обрушении породы на руднике

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкШахтеры
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯКУТСК, 12 июн - РИА Новости. Начата проверка после обрушения породы на руднике в Якутии, где один человек погиб и один пострадал, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Обрушение горной породы произошло в четверг на месторождении "Сарылах" АО "Сарылах-Сурьма" в Оймяконском районе Якутии. Тело мужчины достали из-под завалов, еще один человек пострадал, его госпитализировали, сообщало ранее региональное ГУМЧС РФ.
«
"Прокуратура Оймяконского района проводит проверку... На место происшествия выехал и.о. прокурора района. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам", - говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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