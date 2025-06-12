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В Якутии начали проверку после обрушения породы на руднике

В Якутии начали проверку после обрушения породы на руднике - РИА Новости, 12.06.2025

В Якутии начали проверку после обрушения породы на руднике

Начата проверка после обрушения породы на руднике в Якутии, где один человек погиб и один пострадал, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T11:06:00+03:00

2025-06-12T11:06:00+03:00

2025-06-12T11:07:00+03:00

происшествия

россия

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республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 12 июн - РИА Новости. Начата проверка после обрушения породы на руднике в Якутии, где один человек погиб и один пострадал, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Обрушение горной породы произошло в четверг на месторождении "Сарылах" АО "Сарылах-Сурьма" в Оймяконском районе Якутии. Тело мужчины достали из-под завалов, еще один человек пострадал, его госпитализировали, сообщало ранее региональное ГУМЧС РФ. "Прокуратура Оймяконского района проводит проверку... На место происшествия выехал и.о. прокурора района. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам", - говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20250605/rudnik-2020992278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, якутск, республика саха (якутия)