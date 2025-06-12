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В Якутии начали проверку после обрушения породы на руднике
В Якутии начали проверку после обрушения породы на руднике - РИА Новости, 12.06.2025
В Якутии начали проверку после обрушения породы на руднике
Начата проверка после обрушения породы на руднике в Якутии, где один человек погиб и один пострадал, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:06:00+03:00
2025-06-12T11:06:00+03:00
2025-06-12T11:07:00+03:00
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ЯКУТСК, 12 июн - РИА Новости. Начата проверка после обрушения породы на руднике в Якутии, где один человек погиб и один пострадал, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Обрушение горной породы произошло в четверг на месторождении "Сарылах" АО "Сарылах-Сурьма" в Оймяконском районе Якутии. Тело мужчины достали из-под завалов, еще один человек пострадал, его госпитализировали, сообщало ранее региональное ГУМЧС РФ. "Прокуратура Оймяконского района проводит проверку... На место происшествия выехал и.о. прокурора района. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам", - говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20250605/rudnik-2020992278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, якутск, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Якутск, Республика Саха (Якутия)
В Якутии начали проверку после обрушения породы на руднике
В Якутии начали проверку после гибели рабочего при обрушении породы на руднике