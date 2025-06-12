https://ria.ru/20250612/yakunenko-2022475442.html

Путин назвал главврача больницы в Горловке Якуненко символом спасения

Путин назвал главврача больницы в Горловке Якуненко символом спасения - РИА Новости, 12.06.2025

Путин назвал главврача больницы в Горловке Якуненко символом спасения

Главврач больницы города Горловка Нелли Якуненко стала символом спасения, милосердия и надежды для тысячи людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:06:00+03:00

2025-06-12T13:06:00+03:00

2025-06-12T13:11:00+03:00

общество

россия

горловка

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Главврач больницы города Горловка Нелли Якуненко стала символом спасения, милосердия и надежды для тысячи людей, заявил президент России Владимир Путин. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. "Звания Герой труда России удостоена Нелли Якуненко - главврач легендарной больницы города Горловка. Долгое время она работала в условиях блокады и непрекращающихся обстрелов Донбасса, стала символом спасения, милосердия, надежды для тысячи людей. Профессионализм, стойкость и человечность Нелли Николаевны вызывают огромное уважение", - сказал президент РФ в ходе церемонии награждения.

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, горловка, донбасс, владимир путин