https://ria.ru/20250612/vsu-2022451181.html

При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека

При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 12.06.2025

При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека

Мужчина и женщина ранены в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области, ещё один мужчина пострадал при атаке дрона в селе... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T11:10:00+03:00

2025-06-12T11:10:00+03:00

2025-06-12T11:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области, ещё один мужчина пострадал при атаке дрона в селе Маломихайловка, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Новая Таволжанка в результате обстрела ранены двое. Мужчине с баротравмой медики скорой оказали необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказался. Женщину с минно-взрывной травмой и касательным ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, в селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением шеи доставили в больницу, в настоящее время медики проводят ему операцию.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков