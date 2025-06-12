Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 12.06.2025 (обновлено: 11:16 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/vsu-2022451181.html
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 12.06.2025
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека
Мужчина и женщина ранены в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области, ещё один мужчина пострадал при атаке дрона в селе... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:10:00+03:00
2025-06-12T11:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области, ещё один мужчина пострадал при атаке дрона в селе Маломихайловка, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Новая Таволжанка в результате обстрела ранены двое. Мужчине с баротравмой медики скорой оказали необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказался. Женщину с минно-взрывной травмой и касательным ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, в селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением шеи доставили в больницу, в настоящее время медики проводят ему операцию.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три человека

Три человека ранены в Белгородской области при обстреле и атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области, ещё один мужчина пострадал при атаке дрона в селе Маломихайловка, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Новая Таволжанка в результате обстрела ранены двое. Мужчине с баротравмой медики скорой оказали необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказался. Женщину с минно-взрывной травмой и касательным ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, в селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением шеи доставили в больницу, в настоящее время медики проводят ему операцию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала