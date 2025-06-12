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ВС России уничтожили три минометных расчета ВСУ на Дзержинском направлении
ВС России уничтожили три минометных расчета ВСУ на Дзержинском направлении - РИА Новости, 12.06.2025
ВС России уничтожили три минометных расчета ВСУ на Дзержинском направлении
Три замаскированных минометных расчета ВСУ были уничтожены на дзержинском направлении бойцами 132-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБР) Минобороны России и РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:13:00+03:00
2025-06-12T09:13:00+03:00
2025-06-12T09:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Три замаскированных минометных расчета ВСУ были уничтожены на дзержинском направлении бойцами 132-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБР) Минобороны России и подразделениями УФСБ России по ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства. "Подразделения Донецкого Управления ФСБ совместно с бойцами 132 ОМСБР Минобороны России планомерно зачищают окрестности Дзержинска (украинское название Торецк - ред.) от украинских боевиков. Операторы БПЛА уничтожили 3 замаскированных минометных расчёта диверсионных групп врага", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в рамках зачистки территорий от украинских боевиков после поражения минометных расчетов были уничтожены и автомобили, предназначенные для ротации поверженных миномётных расчётов.
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дзержинск (донецкая область), россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ВС России уничтожили три минометных расчета ВСУ на Дзержинском направлении
ВС РФ и ФСБ уничтожили три минометных расчета ВСУ на Дзержинском направлении