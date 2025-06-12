Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили три минометных расчета ВСУ на Дзержинском направлении - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/vsu-2022432147.html
ВС России уничтожили три минометных расчета ВСУ на Дзержинском направлении
ВС России уничтожили три минометных расчета ВСУ на Дзержинском направлении - РИА Новости, 12.06.2025
ВС России уничтожили три минометных расчета ВСУ на Дзержинском направлении
Три замаскированных минометных расчета ВСУ были уничтожены на дзержинском направлении бойцами 132-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБР) Минобороны России и РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:13:00+03:00
2025-06-12T09:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_021f30c0e24d424606da6b4a21785e5c.jpg
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Три замаскированных минометных расчета ВСУ были уничтожены на дзержинском направлении бойцами 132-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБР) Минобороны России и подразделениями УФСБ России по ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства. "Подразделения Донецкого Управления ФСБ совместно с бойцами 132 ОМСБР Минобороны России планомерно зачищают окрестности Дзержинска (украинское название Торецк - ред.) от украинских боевиков. Операторы БПЛА уничтожили 3 замаскированных минометных расчёта диверсионных групп врага", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в рамках зачистки территорий от украинских боевиков после поражения минометных расчетов были уничтожены и автомобили, предназначенные для ротации поверженных миномётных расчётов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
дзержинск (донецкая область)
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_08935731f269cbab8c8d6260fdfa9dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дзержинск (донецкая область), россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ВС России уничтожили три минометных расчета ВСУ на Дзержинском направлении

ВС РФ и ФСБ уничтожили три минометных расчета ВСУ на Дзержинском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры FPV-дронов
Операторы FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Операторы FPV-дронов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Три замаскированных минометных расчета ВСУ были уничтожены на дзержинском направлении бойцами 132-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБР) Минобороны России и подразделениями УФСБ России по ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Подразделения Донецкого Управления ФСБ совместно с бойцами 132 ОМСБР Минобороны России планомерно зачищают окрестности Дзержинска (украинское название Торецк - ред.) от украинских боевиков. Операторы БПЛА уничтожили 3 замаскированных минометных расчёта диверсионных групп врага", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в рамках зачистки территорий от украинских боевиков после поражения минометных расчетов были уничтожены и автомобили, предназначенные для ротации поверженных миномётных расчётов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДзержинск (Донецкая область)РоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала