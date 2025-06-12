https://ria.ru/20250612/vsu-2022432147.html

ВС России уничтожили три минометных расчета ВСУ на Дзержинском направлении

ВС России уничтожили три минометных расчета ВСУ на Дзержинском направлении - РИА Новости, 12.06.2025

ВС России уничтожили три минометных расчета ВСУ на Дзержинском направлении

Три замаскированных минометных расчета ВСУ были уничтожены на дзержинском направлении бойцами 132-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБР) Минобороны России и РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T09:13:00+03:00

2025-06-12T09:13:00+03:00

2025-06-12T09:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

дзержинск (донецкая область)

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Три замаскированных минометных расчета ВСУ были уничтожены на дзержинском направлении бойцами 132-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБР) Минобороны России и подразделениями УФСБ России по ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства. "Подразделения Донецкого Управления ФСБ совместно с бойцами 132 ОМСБР Минобороны России планомерно зачищают окрестности Дзержинска (украинское название Торецк - ред.) от украинских боевиков. Операторы БПЛА уничтожили 3 замаскированных минометных расчёта диверсионных групп врага", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в рамках зачистки территорий от украинских боевиков после поражения минометных расчетов были уничтожены и автомобили, предназначенные для ротации поверженных миномётных расчётов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

дзержинск (донецкая область)

россия

донецкая народная республика

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дзержинск (донецкая область), россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)