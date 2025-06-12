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Глава Брянской области рассказал об атаке ВСУ
Глава Брянской области рассказал об атаке ВСУ - РИА Новости, 12.06.2025
Глава Брянской области рассказал об атаке ВСУ
Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T08:03:00+03:00
2025-06-12T08:03:00+03:00
2025-06-12T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр богомаз
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз. Ранее Минобороны РФ сообщало о шести уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Брянской области. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены шесть вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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александр богомаз, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Глава Брянской области рассказал об атаке ВСУ
Пострадавших в результате попытки ночной атаки БПЛА в Брянской области нет