https://ria.ru/20250612/vsu-2022418823.html

ВСУ бросили группу новобранцев на штурм Отрадного в ДНР, рассказал пленный

ВСУ бросили группу новобранцев на штурм Отрадного в ДНР, рассказал пленный - РИА Новости, 12.06.2025

ВСУ бросили группу новобранцев на штурм Отрадного в ДНР, рассказал пленный

Командиры ВСУ бросили группу мобилизованных на штурм населенного пункта Отрадное в ДНР, заявив новобранцам, что это всего лишь тренировка по слаживанию,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T06:24:00+03:00

2025-06-12T06:24:00+03:00

2025-06-12T06:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_197:112:2893:1628_1920x0_80_0_0_4cc6595bc6653b090e0f8c681f77b008.jpg

ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Командиры ВСУ бросили группу мобилизованных на штурм населенного пункта Отрадное в ДНР, заявив новобранцам, что это всего лишь тренировка по слаживанию, рассказал РИА Новости пленный ВСУ Александр Юр. "Чтобы мы (мобилизованные - ред.) после учебки и перед отправлением на передовую не разбежались, украинское командование отправило нас под видом учебного слаживания в количестве 20 человек в село Отрадное, которое было под контролем русских войск. Но мы об этом не знали", - сказал Юр. По его словам, группе была поставлена задача осмотреть дома и провести зачистку населенного пункта. В ходе выполнения задачи он был ранен и взят в плен бойцами ВС РФ. О судьбе остальных боевиков пленный не знает. "В учебке нам ставилась задача русских в плен не брать, обнулять на передовой", - добавил он. В мае министерство обороны РФ показало кадры освобождения Отрадного в ДНР и водружения российских флагов в этом населенном пункте. По информации МО РФ, освобождением занимались военнослужащие 29-й гвардейской армии группировки войск "Восток".

https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность