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ВСУ бросили группу новобранцев на штурм Отрадного в ДНР, рассказал пленный - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:24 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/vsu-2022418823.html
ВСУ бросили группу новобранцев на штурм Отрадного в ДНР, рассказал пленный
ВСУ бросили группу новобранцев на штурм Отрадного в ДНР, рассказал пленный - РИА Новости, 12.06.2025
ВСУ бросили группу новобранцев на штурм Отрадного в ДНР, рассказал пленный
Командиры ВСУ бросили группу мобилизованных на штурм населенного пункта Отрадное в ДНР, заявив новобранцам, что это всего лишь тренировка по слаживанию,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T06:24:00+03:00
2025-06-12T06:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Командиры ВСУ бросили группу мобилизованных на штурм населенного пункта Отрадное в ДНР, заявив новобранцам, что это всего лишь тренировка по слаживанию, рассказал РИА Новости пленный ВСУ Александр Юр. "Чтобы мы (мобилизованные - ред.) после учебки и перед отправлением на передовую не разбежались, украинское командование отправило нас под видом учебного слаживания в количестве 20 человек в село Отрадное, которое было под контролем русских войск. Но мы об этом не знали", - сказал Юр. По его словам, группе была поставлена задача осмотреть дома и провести зачистку населенного пункта. В ходе выполнения задачи он был ранен и взят в плен бойцами ВС РФ. О судьбе остальных боевиков пленный не знает. "В учебке нам ставилась задача русских в плен не брать, обнулять на передовой", - добавил он. В мае министерство обороны РФ показало кадры освобождения Отрадного в ДНР и водружения российских флагов в этом населенном пункте. По информации МО РФ, освобождением занимались военнослужащие 29-й гвардейской армии группировки войск "Восток".
https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ бросили группу новобранцев на штурм Отрадного в ДНР, рассказал пленный

Пленный Юр: Киев бросил новобранцев ВСУ на штурм, выдав это за тренировку

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Командиры ВСУ бросили группу мобилизованных на штурм населенного пункта Отрадное в ДНР, заявив новобранцам, что это всего лишь тренировка по слаживанию, рассказал РИА Новости пленный ВСУ Александр Юр.
"Чтобы мы (мобилизованные - ред.) после учебки и перед отправлением на передовую не разбежались, украинское командование отправило нас под видом учебного слаживания в количестве 20 человек в село Отрадное, которое было под контролем русских войск. Но мы об этом не знали", - сказал Юр.
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По его словам, группе была поставлена задача осмотреть дома и провести зачистку населенного пункта. В ходе выполнения задачи он был ранен и взят в плен бойцами ВС РФ. О судьбе остальных боевиков пленный не знает.
"В учебке нам ставилась задача русских в плен не брать, обнулять на передовой", - добавил он.
В мае министерство обороны РФ показало кадры освобождения Отрадного в ДНР и водружения российских флагов в этом населенном пункте. По информации МО РФ, освобождением занимались военнослужащие 29-й гвардейской армии группировки войск "Восток".
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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