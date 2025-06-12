https://ria.ru/20250612/vsu-2022408351.html

Правозащитник рассказал о мародерстве ВСУ в Курской области

Правозащитник рассказал о мародерстве ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.06.2025

Правозащитник рассказал о мародерстве ВСУ в Курской области

Каждый мирный житель Курской области, который оставался под оккупацией напавших на регион украинских боевиков, рассказывает, что ВСУ занимались массовым... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T03:30:00+03:00

2025-06-12T03:30:00+03:00

2025-06-12T03:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

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КУРСК, 12 июн — РИА Новости. Каждый мирный житель Курской области, который оставался под оккупацией напавших на регион украинских боевиков, рассказывает, что ВСУ занимались массовым мародерством, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл. "Мы знаем, что с первого и до последнего дня оккупации массово происходило мародерство ВСУ. Об этом говорят абсолютно все мирные жители", — сказал Копыл. По его словам, в ряде храмов пропали церковные ценности – "они могли быть также украдены украинскими военными". "Трудно понять сейчас, куда оттуда (из Курской области – ред.) пропали иконы и другие культурные ценности, потому что часть из них была эвакуирована, часть спрятали мирные жители. Ну, и есть вероятность, что значительная часть также была украдена вооруженными силами Украины", — добавил Копыл. Правозащитник отметил, что любые факты мародерства являются нарушением международного права со стороны ВСУ. "Это нарушает как международное право в части сохранения культурных ценностей, если мародерство касается вывоза культурных ценностей, так и общее правило о частной собственности и ее уважении со стороны оккупирующей державы", — подытожил Копыл. Ранее фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко сообщил РИА Новости, что ВСУ подвергли обстрелам практически все храмы Суджанского церковного округа, некоторые из которых оказались разрушены. Среди них были храмы, признанные объектами культурного наследия. При этом, в частности, были обстреляны храмы в селах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачьей Локне, два храма в Малой Локне, храм в Погребках. Храмы в Малой Локне в селе и в женской колонии были разрушены, как и храмы в Погребках и Черкасском Поречном. Повреждены купола храма в Уланке, повреждены храмы в Борках и Заолешках, на других храмах тоже есть повреждения и следы обстрелов. Шестого августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.

https://ria.ru/20250612/sudzha-2022406934.html

https://ria.ru/20250611/khram-2022151319.html

https://ria.ru/20250403/boeviki-2009193322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия