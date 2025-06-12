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Правозащитник рассказал о мародерстве ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.06.2025
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03:30 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/vsu-2022408351.html
Правозащитник рассказал о мародерстве ВСУ в Курской области
Правозащитник рассказал о мародерстве ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.06.2025
Правозащитник рассказал о мародерстве ВСУ в Курской области
Каждый мирный житель Курской области, который оставался под оккупацией напавших на регион украинских боевиков, рассказывает, что ВСУ занимались массовым... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T03:30:00+03:00
2025-06-12T03:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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КУРСК, 12 июн — РИА Новости. Каждый мирный житель Курской области, который оставался под оккупацией напавших на регион украинских боевиков, рассказывает, что ВСУ занимались массовым мародерством, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл. "Мы знаем, что с первого и до последнего дня оккупации массово происходило мародерство ВСУ. Об этом говорят абсолютно все мирные жители", — сказал Копыл. По его словам, в ряде храмов пропали церковные ценности – "они могли быть также украдены украинскими военными". "Трудно понять сейчас, куда оттуда (из Курской области – ред.) пропали иконы и другие культурные ценности, потому что часть из них была эвакуирована, часть спрятали мирные жители. Ну, и есть вероятность, что значительная часть также была украдена вооруженными силами Украины", — добавил Копыл. Правозащитник отметил, что любые факты мародерства являются нарушением международного права со стороны ВСУ. "Это нарушает как международное право в части сохранения культурных ценностей, если мародерство касается вывоза культурных ценностей, так и общее правило о частной собственности и ее уважении со стороны оккупирующей державы", — подытожил Копыл. Ранее фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко сообщил РИА Новости, что ВСУ подвергли обстрелам практически все храмы Суджанского церковного округа, некоторые из которых оказались разрушены. Среди них были храмы, признанные объектами культурного наследия. При этом, в частности, были обстреляны храмы в селах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачьей Локне, два храма в Малой Локне, храм в Погребках. Храмы в Малой Локне в селе и в женской колонии были разрушены, как и храмы в Погребках и Черкасском Поречном. Повреждены купола храма в Уланке, повреждены храмы в Борках и Заолешках, на других храмах тоже есть повреждения и следы обстрелов. Шестого августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
https://ria.ru/20250612/sudzha-2022406934.html
https://ria.ru/20250611/khram-2022151319.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
Правозащитник рассказал о мародерстве ВСУ в Курской области

Правозащитник Копыл: мародерство ВСУ в Курской области носило массовый характер

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 12 июн — РИА Новости. Каждый мирный житель Курской области, который оставался под оккупацией напавших на регион украинских боевиков, рассказывает, что ВСУ занимались массовым мародерством, заявил РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл.
"Мы знаем, что с первого и до последнего дня оккупации массово происходило мародерство ВСУ. Об этом говорят абсолютно все мирные жители", — сказал Копыл.
Главный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
ВСУ организовали вывоз икон из курской Суджи, рассказал священник
03:06
По его словам, в ряде храмов пропали церковные ценности – "они могли быть также украдены украинскими военными".
"Трудно понять сейчас, куда оттуда (из Курской области – ред.) пропали иконы и другие культурные ценности, потому что часть из них была эвакуирована, часть спрятали мирные жители. Ну, и есть вероятность, что значительная часть также была украдена вооруженными силами Украины", — добавил Копыл.
Правозащитник отметил, что любые факты мародерства являются нарушением международного права со стороны ВСУ.
"Это нарушает как международное право в части сохранения культурных ценностей, если мародерство касается вывоза культурных ценностей, так и общее правило о частной собственности и ее уважении со стороны оккупирующей державы", — подытожил Копыл.
Фронтовой священник: икона Богоматери начала мироточить в оскверненном ВСУ храме в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В оскверненном ВСУ храме в Курской области замироточила икона
Вчера, 04:17
Ранее фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко сообщил РИА Новости, что ВСУ подвергли обстрелам практически все храмы Суджанского церковного округа, некоторые из которых оказались разрушены. Среди них были храмы, признанные объектами культурного наследия. При этом, в частности, были обстреляны храмы в селах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачьей Локне, два храма в Малой Локне, храм в Погребках. Храмы в Малой Локне в селе и в женской колонии были разрушены, как и храмы в Погребках и Черкасском Поречном. Повреждены купола храма в Уланке, повреждены храмы в Борках и Заолешках, на других храмах тоже есть повреждения и следы обстрелов.
Шестого августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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3 апреля, 19:04
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
 
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