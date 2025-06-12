https://ria.ru/20250612/vsu--2022476579.html

ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 12.06.2025

ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, сообщили в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:10:00+03:00

2025-06-12T13:10:00+03:00

2025-06-12T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запорожье, Шевченко, Комар Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожье