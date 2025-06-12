https://ria.ru/20250612/vsu--2022476579.html
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 12.06.2025
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, сообщили в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:10:00+03:00
2025-06-12T13:10:00+03:00
2025-06-12T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запорожье, Шевченко, Комар Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожье
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожье
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки