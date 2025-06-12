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ВСУ потеряли до 500 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 500 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 12.06.2025
ВСУ потеряли до 500 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 500 военнослужащих в зоне действий группировки "Центр", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:08:00+03:00
2025-06-12T13:08:00+03:00
2025-06-12T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 500 военнослужащих в зоне действий группировки "Центр", сообщили в Минобороны России."Потери противника составили до 500 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий", - добавили в МО РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли до 500 военных в зоне действий "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 500 военных в зоне действий "Центра" за сутки