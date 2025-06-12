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ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 12.06.2025
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:07:00+03:00
2025-06-12T13:07:00+03:00
2025-06-12T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Варачино, Бессаловка и Садки Сумской области.Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки