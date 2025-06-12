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ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 12.06.2025

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:07:00+03:00

2025-06-12T13:07:00+03:00

2025-06-12T13:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Варачино, Бессаловка и Садки Сумской области.Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)