https://ria.ru/20250612/volontery-2022452452.html

В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО

В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО - РИА Новости, 12.06.2025

В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО

Первый в России памятник волонтерам специальной военной операции открыли в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T11:23:00+03:00

2025-06-12T11:23:00+03:00

2025-06-12T11:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

ростов-на-дону

южный военный округ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Первый в России памятник волонтерам специальной военной операции открыли в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. "Сегодня мы открываем памятник волонтерам СВО как символ народной любви и нашей благодарности. Инициативу его установки поддержал командующий войсками ЮВО Александр Санчик", - сказал врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Он добавил, что во время СВО поддержка волонтеров стала опорой, которая позволяет солдатам чувствовать единство фронта и тыла. Как рассказал РИА Новости скульптор Дмитрий Лындин, памятник выполнен из бронзы. Она представляет собой собирательный образ волонтера: девушка в медицинской форме держит в ладонях сердце, которое обращено в сторону окружного военного госпиталя. Рядом с ней находятся элементы гуманитарного груза - окопные свечи, вода, берцы. Инициаторы установки памятника рассказали РИА Новости, что, по их данным, это первый в России памятник волонтерам спецоперации.

https://ria.ru/20250509/pamyatnik-2016140686.html

россия

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, ростов-на-дону, южный военный округ