https://ria.ru/20250612/volontery-2022452452.html
В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО
В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО - РИА Новости, 12.06.2025
В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО
Первый в России памятник волонтерам специальной военной операции открыли в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:23:00+03:00
2025-06-12T11:23:00+03:00
2025-06-12T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
ростов-на-дону
южный военный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939078086_0:0:3573:2011_1920x0_80_0_0_c908f9eae635e057ea90dc404f816be9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Первый в России памятник волонтерам специальной военной операции открыли в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. "Сегодня мы открываем памятник волонтерам СВО как символ народной любви и нашей благодарности. Инициативу его установки поддержал командующий войсками ЮВО Александр Санчик", - сказал врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Он добавил, что во время СВО поддержка волонтеров стала опорой, которая позволяет солдатам чувствовать единство фронта и тыла. Как рассказал РИА Новости скульптор Дмитрий Лындин, памятник выполнен из бронзы. Она представляет собой собирательный образ волонтера: девушка в медицинской форме держит в ладонях сердце, которое обращено в сторону окружного военного госпиталя. Рядом с ней находятся элементы гуманитарного груза - окопные свечи, вода, берцы. Инициаторы установки памятника рассказали РИА Новости, что, по их данным, это первый в России памятник волонтерам спецоперации.
https://ria.ru/20250509/pamyatnik-2016140686.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939078086_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_4e4d4c72bb521a2b642605c892e3fe9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ростов-на-дону, южный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Ростов-на-Дону, Южный военный округ
В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО
В парке в Ростове-на-Дону открыли первый в РФ памятник волонтерам спецоперации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Первый в России памятник волонтерам специальной военной операции открыли в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.
"Сегодня мы открываем памятник волонтерам СВО как символ народной любви и нашей благодарности. Инициативу его установки поддержал командующий войсками ЮВО
Александр Санчик", - сказал врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
Он добавил, что во время СВО поддержка волонтеров стала опорой, которая позволяет солдатам чувствовать единство фронта и тыла.
Как рассказал РИА Новости скульптор Дмитрий Лындин, памятник выполнен из бронзы. Она представляет собой собирательный образ волонтера: девушка в медицинской форме держит в ладонях сердце, которое обращено в сторону окружного военного госпиталя. Рядом с ней находятся элементы гуманитарного груза - окопные свечи, вода, берцы.
Инициаторы установки памятника рассказали РИА Новости, что, по их данным, это первый в России
памятник волонтерам спецоперации.