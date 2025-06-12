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В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/volontery-2022452452.html
В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО
В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО - РИА Новости, 12.06.2025
В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО
Первый в России памятник волонтерам специальной военной операции открыли в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:23:00+03:00
2025-06-12T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
ростов-на-дону
южный военный округ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Первый в России памятник волонтерам специальной военной операции открыли в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. "Сегодня мы открываем памятник волонтерам СВО как символ народной любви и нашей благодарности. Инициативу его установки поддержал командующий войсками ЮВО Александр Санчик", - сказал врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Он добавил, что во время СВО поддержка волонтеров стала опорой, которая позволяет солдатам чувствовать единство фронта и тыла. Как рассказал РИА Новости скульптор Дмитрий Лындин, памятник выполнен из бронзы. Она представляет собой собирательный образ волонтера: девушка в медицинской форме держит в ладонях сердце, которое обращено в сторону окружного военного госпиталя. Рядом с ней находятся элементы гуманитарного груза - окопные свечи, вода, берцы. Инициаторы установки памятника рассказали РИА Новости, что, по их данным, это первый в России памятник волонтерам спецоперации.
https://ria.ru/20250509/pamyatnik-2016140686.html
россия
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общество, россия, ростов-на-дону, южный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Ростов-на-Дону, Южный военный округ
В Ростове-на-Дону открыли первый в России памятник волонтерам СВО

В парке в Ростове-на-Дону открыли первый в РФ памятник волонтерам спецоперации

© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Александр Поготов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Первый в России памятник волонтерам специальной военной операции открыли в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.
"Сегодня мы открываем памятник волонтерам СВО как символ народной любви и нашей благодарности. Инициативу его установки поддержал командующий войсками ЮВО Александр Санчик", - сказал врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
Он добавил, что во время СВО поддержка волонтеров стала опорой, которая позволяет солдатам чувствовать единство фронта и тыла.
Как рассказал РИА Новости скульптор Дмитрий Лындин, памятник выполнен из бронзы. Она представляет собой собирательный образ волонтера: девушка в медицинской форме держит в ладонях сердце, которое обращено в сторону окружного военного госпиталя. Рядом с ней находятся элементы гуманитарного груза - окопные свечи, вода, берцы.
Инициаторы установки памятника рассказали РИА Новости, что, по их данным, это первый в России памятник волонтерам спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияРостов-на-ДонуЮжный военный округ
 
 
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