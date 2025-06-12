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Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родными - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/voennye-2022497881.html
Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родными
Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родными - РИА Новости, 12.06.2025
Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родными
Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, следует из видео, опубликованного Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:05:00+03:00
2025-06-12T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
москва
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, следует из видео, опубликованного Минобороны РФ. В видеоролике показано, как двое российских военных разговаривают с родными и просят сообщить своим матерям, что с ними все в порядке. Один из военных при этом не сдержал слез. "Сейчас пока мы тут переодеваемся, готовимся, и потом в Москву... Маме набери, скажи, что всё хорошо у меня", - сказал военнослужащий, не сдержавший слёз, и пообещал выходить на связь, как только будет возможность. Другой российский военный также попросил сообщить матери, номера которой он не помнит, о его обмене и передать, что он жив и здоров. Собеседник военнослужащего пообещал выполнить его просьбу. Кроме того, МО РФ показало, как российские военнослужащие развернули флаги страны и кричат "Россия!". Также демонстрируется, как они уже в автобусе радостно кричат, улыбаются и хлопают в ладоши.
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Разговор российского бойца, вернувшегося на Родину в результате обмена, с близкими
- Ромка, ты что ли?! - Да я, а кто же еще, я, брат! Эмоциональный разговор с близкими российского бойца, вернувшегося на Родину в результате обмена
2025-06-12T15:05
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PT1M14S
Российские военные, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории
Видео с группой российских военных, возвращенных с подконтрольной киевскому режиму территории, показывает Минобороны.
2025-06-12T15:05
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россия, киев, москва, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Москва, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родными

Вернувшиеся из украинского плена российские военные созвонились с родными

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, следует из видео, опубликованного Минобороны РФ.
В видеоролике показано, как двое российских военных разговаривают с родными и просят сообщить своим матерям, что с ними все в порядке. Один из военных при этом не сдержал слез.
"Сейчас пока мы тут переодеваемся, готовимся, и потом в Москву... Маме набери, скажи, что всё хорошо у меня", - сказал военнослужащий, не сдержавший слёз, и пообещал выходить на связь, как только будет возможность.
Другой российский военный также попросил сообщить матери, номера которой он не помнит, о его обмене и передать, что он жив и здоров. Собеседник военнослужащего пообещал выполнить его просьбу.
Кроме того, МО РФ показало, как российские военнослужащие развернули флаги страны и кричат "Россия!".
Также демонстрируется, как они уже в автобусе радостно кричат, улыбаются и хлопают в ладоши.
Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Минобороны показало видео с бойцами, вернувшимися из украинского плена
10 июня, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМоскваБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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