https://ria.ru/20250612/voennye-2022497881.html

Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родными

Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родными - РИА Новости, 12.06.2025

Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родными

Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, следует из видео, опубликованного Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:05:00+03:00

2025-06-12T15:05:00+03:00

2025-06-12T15:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными, следует из видео, опубликованного Минобороны РФ. В видеоролике показано, как двое российских военных разговаривают с родными и просят сообщить своим матерям, что с ними все в порядке. Один из военных при этом не сдержал слез. "Сейчас пока мы тут переодеваемся, готовимся, и потом в Москву... Маме набери, скажи, что всё хорошо у меня", - сказал военнослужащий, не сдержавший слёз, и пообещал выходить на связь, как только будет возможность. Другой российский военный также попросил сообщить матери, номера которой он не помнит, о его обмене и передать, что он жив и здоров. Собеседник военнослужащего пообещал выполнить его просьбу. Кроме того, МО РФ показало, как российские военнослужащие развернули флаги страны и кричат "Россия!". Также демонстрируется, как они уже в автобусе радостно кричат, улыбаются и хлопают в ладоши.

https://ria.ru/20250610/video-2022099024.html

россия

киев

москва

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Разговор российского бойца, вернувшегося на Родину в результате обмена, с близкими - Ромка, ты что ли?! - Да я, а кто же еще, я, брат! Эмоциональный разговор с близкими российского бойца, вернувшегося на Родину в результате обмена 2025-06-12T15:05 true PT1M14S

Российские военные, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории Видео с группой российских военных, возвращенных с подконтрольной киевскому режиму территории, показывает Минобороны. 2025-06-12T15:05 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, киев, москва, безопасность, вооруженные силы рф