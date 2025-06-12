Военные из СНГ могут находиться в России без дактилоскопической регистрации
Военным СНГ могут находиться в РФ без дактилоскопической регистрации до 2027 г
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Военные стран СНГ, обучающиеся в РФ, и их семьи могут до 31 декабря 2027 года временно находиться в РФ без дактилоскопической регистрации, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить, что до 31 декабря 2027 года военнослужащие государств участников Содружества Независимых Государств, проходящие в соответствии с международными договорами подготовку и обучение в воинских частях и военных образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении министерства обороны Российской Федерации, их супруги, а также несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством) этих военнослужащих, при условии нахождения на их иждивении вправе временно пребывать в Российской Федерации без прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования", - говорится в документе.
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