https://ria.ru/20250612/voennye-2022486930.html

Военные из СНГ могут находиться в России без дактилоскопической регистрации

Военные из СНГ могут находиться в России без дактилоскопической регистрации - РИА Новости, 12.06.2025

Военные из СНГ могут находиться в России без дактилоскопической регистрации

Военные стран СНГ, обучающиеся в РФ, и их семьи могут до 31 декабря 2027 года временно находиться в РФ без дактилоскопической регистрации, соответствующий указ... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:49:00+03:00

2025-06-12T13:49:00+03:00

2025-06-12T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Военные стран СНГ, обучающиеся в РФ, и их семьи могут до 31 декабря 2027 года временно находиться в РФ без дактилоскопической регистрации, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Установить, что до 31 декабря 2027 года военнослужащие государств участников Содружества Независимых Государств, проходящие в соответствии с международными договорами подготовку и обучение в воинских частях и военных образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении министерства обороны Российской Федерации, их супруги, а также несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством) этих военнослужащих, при условии нахождения на их иждивении вправе временно пребывать в Российской Федерации без прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250605/mishustin-2021023273.html

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