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Военные из СНГ могут находиться в России без дактилоскопической регистрации - РИА Новости, 12.06.2025
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13:49 12.06.2025 (обновлено: 14:01 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/voennye-2022486930.html
Военные из СНГ могут находиться в России без дактилоскопической регистрации
Военные из СНГ могут находиться в России без дактилоскопической регистрации - РИА Новости, 12.06.2025
Военные из СНГ могут находиться в России без дактилоскопической регистрации
Военные стран СНГ, обучающиеся в РФ, и их семьи могут до 31 декабря 2027 года временно находиться в РФ без дактилоскопической регистрации, соответствующий указ... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:49:00+03:00
2025-06-12T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Военные стран СНГ, обучающиеся в РФ, и их семьи могут до 31 декабря 2027 года временно находиться в РФ без дактилоскопической регистрации, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Установить, что до 31 декабря 2027 года военнослужащие государств участников Содружества Независимых Государств, проходящие в соответствии с международными договорами подготовку и обучение в воинских частях и военных образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении министерства обороны Российской Федерации, их супруги, а также несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством) этих военнослужащих, при условии нахождения на их иждивении вправе временно пребывать в Российской Федерации без прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования", - говорится в документе.
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снг, россия, в мире
СНГ, Россия, В мире
Военные из СНГ могут находиться в России без дактилоскопической регистрации

Военным СНГ могут находиться в РФ без дактилоскопической регистрации до 2027 г

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Военные стран СНГ, обучающиеся в РФ, и их семьи могут до 31 декабря 2027 года временно находиться в РФ без дактилоскопической регистрации, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить, что до 31 декабря 2027 года военнослужащие государств участников Содружества Независимых Государств, проходящие в соответствии с международными договорами подготовку и обучение в воинских частях и военных образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении министерства обороны Российской Федерации, их супруги, а также несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством) этих военнослужащих, при условии нахождения на их иждивении вправе временно пребывать в Российской Федерации без прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования", - говорится в документе.
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