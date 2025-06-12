Глава МИД Германии заявил, что не видит повода для переговоров с Лавровым
Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил, что не видит повода для переговоров с Лавровым
© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerЙохан Вадефуль
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Йохан Вадефуль. Архивное фото
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РИМ, 12 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран расширенного "Веймарского формата" заявил, что не видит подходящего повода и возможности для контакта со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале июня заявил, что правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации и провоцирует столкновения между нашими странами. Немецкий журнал Stern во вторник сообщил, что несколько крупных политиков входящей в правительство Германии СДПГ составили манифест, где выступили за начало переговоров правительства канцлера Фридриха Мерца с Россией и отказ от планов по размещению американских ракет на территории ФРГ. Также политики призвали увязать поддержку Украины с заинтересованностью всех стран Европы в безопасности и стабильности. По данным издания, документ подписан несколькими десятками видных социал-демократов, представляющих преимущественно левое крыло партии. Среди них — бывший глава фракции Рольф Мютцених.
"На данный момент я не вижу ни повода, ни возможности для дальнейших переговоров. И ещё раз: если бы такие переговоры и велись, то для этого всегда существует европейская готовность, и Германия действовала бы исключительно совместно со своими европейскими партнёрами", - заявил Вадефуль в ответ на вопрос, может ли состояться его беседа с Лавровым на фоне требований ряда немецких социал-демократов о диалоге с РФ.
Во встрече расширенного "Веймарского формата" в Риме приняли участие главы МИД и представители Польши, ФРГ, Испании, Украины, Великобритании и Франции, генсек НАТО и глава дипломатии Евросоюза. Пресс-конференция транслировалась на канале МИД Италии в YouTube.
Ранее Мерц, несмотря на начавшийся переговорный процесс между Россией и Украиной, снова заявил о необходимости завершения конфликта с помощью "демонстрации силы".
В июле 2024 года администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе вооружение. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.