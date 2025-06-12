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СМИ раскрыли, какой урок получил Запад из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 12.06.2025
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15:45 12.06.2025 (обновлено: 19:01 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/urok-2022507130.html
СМИ раскрыли, какой урок получил Запад из-за конфликта на Украине
СМИ раскрыли, какой урок получил Запад из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 12.06.2025
СМИ раскрыли, какой урок получил Запад из-за конфликта на Украине
Украинский конфликт заставил западные страны задуматься об эффективности своих вооружений, пишет Business Insider. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:45:00+03:00
2025-06-12T19:01:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украинский конфликт заставил западные страны задуматься об эффективности своих вооружений, пишет Business Insider."Конфликт показал, что Западу необходимо изменить то, как он закупает оружие. То, как мы управляли нашими армиями, как мы управляли нашей обороной, устарело", — говорится в материале.Издание отмечает, что странам Запада требуется гораздо больше оружия массового производства вместо элитных и дорогих систем.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россияостается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250524/rossiya-2018799893.html
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в мире, москва, европа, нато
В мире, Москва, Европа, НАТО
СМИ раскрыли, какой урок получил Запад из-за конфликта на Украине

BI: украинский конфликт показал, что подход Запада к оружию устарел

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры FPV-дронов
Операторы FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украинский конфликт заставил западные страны задуматься об эффективности своих вооружений, пишет Business Insider.
"Конфликт показал, что Западу необходимо изменить то, как он закупает оружие. То, как мы управляли нашими армиями, как мы управляли нашей обороной, устарело", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что странам Запада требуется гораздо больше оружия массового производства вместо элитных и дорогих систем.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россияостается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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