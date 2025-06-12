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Путин и герои СВО вокликнули троекратное "ура" в честь бойцов на фронте
Путин и герои СВО вокликнули троекратное "ура" в честь бойцов на фронте - РИА Новости, 12.06.2025
Путин и герои СВО вокликнули троекратное "ура" в честь бойцов на фронте
Президент РФ Владимир Путин в День России на встрече с героями СВО в Кремле предложил воскликнуть троекратное "ура" в честь бойцов, которые сегодня находятся на РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:12:00+03:00
2025-06-12T17:12:00+03:00
2025-06-12T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
день россии
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День России на встрече с героями СВО в Кремле предложил воскликнуть троекратное "ура" в честь бойцов, которые сегодня находятся на фронте. Путин в четверг провел встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев". "Отмечая сегодня праздник, День России, давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, на фронте. И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь - так, чтобы они услышали нас из Кремля - встанем и трехкратное "ура" военное в их честь", - сказал Путин, встав с места. Участники встречи тоже встали со своих мест, и троекратно воскликнули "ура".
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Трехкратное "Ура!" в честь бойцов СВО
Встреча Путина с участниками программы "Время героев" завершилась трехкратным "Ура!" – в честь тех, кто сейчас находится на фронте.
2025-06-12T17:12
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PT0M47S
РИА Новости
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россия, владимир путин, день россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, День России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Путин и герои СВО вокликнули троекратное "ура" в честь бойцов на фронте
Путин и герои СВО завершили встречу троекратным "ура" в честь бойцов на фронте