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Путин и герои СВО вокликнули троекратное "ура" в честь бойцов на фронте - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:12 12.06.2025
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Путин и герои СВО вокликнули троекратное "ура" в честь бойцов на фронте
Путин и герои СВО вокликнули троекратное "ура" в честь бойцов на фронте - РИА Новости, 12.06.2025
Путин и герои СВО вокликнули троекратное "ура" в честь бойцов на фронте
Президент РФ Владимир Путин в День России на встрече с героями СВО в Кремле предложил воскликнуть троекратное "ура" в честь бойцов, которые сегодня находятся на РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:12:00+03:00
2025-06-12T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
день россии
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День России на встрече с героями СВО в Кремле предложил воскликнуть троекратное "ура" в честь бойцов, которые сегодня находятся на фронте. Путин в четверг провел встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев". "Отмечая сегодня праздник, День России, давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, на фронте. И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь - так, чтобы они услышали нас из Кремля - встанем и трехкратное "ура" военное в их честь", - сказал Путин, встав с места. Участники встречи тоже встали со своих мест, и троекратно воскликнули "ура".
https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022510985.html
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Трехкратное "Ура!" в честь бойцов СВО
Встреча Путина с участниками программы "Время героев" завершилась трехкратным "Ура!" – в честь тех, кто сейчас находится на фронте.
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россия, владимир путин, день россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, День России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Путин и герои СВО вокликнули троекратное "ура" в честь бойцов на фронте

Путин и герои СВО завершили встречу троекратным "ура" в честь бойцов на фронте

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День России на встрече с героями СВО в Кремле предложил воскликнуть троекратное "ура" в честь бойцов, которые сегодня находятся на фронте.
Путин в четверг провел встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев".
"Отмечая сегодня праздник, День России, давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, на фронте. И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь - так, чтобы они услышали нас из Кремля - встанем и трехкратное "ура" военное в их честь", - сказал Путин, встав с места.
Участники встречи тоже встали со своих мест, и троекратно воскликнули "ура".
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДень РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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