https://ria.ru/20250612/ura-2022522918.html

Путин и герои СВО вокликнули троекратное "ура" в честь бойцов на фронте

Путин и герои СВО вокликнули троекратное "ура" в честь бойцов на фронте - РИА Новости, 12.06.2025

Путин и герои СВО вокликнули троекратное "ура" в честь бойцов на фронте

Президент РФ Владимир Путин в День России на встрече с героями СВО в Кремле предложил воскликнуть троекратное "ура" в честь бойцов, которые сегодня находятся на РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:12:00+03:00

2025-06-12T17:12:00+03:00

2025-06-12T17:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

день россии

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День России на встрече с героями СВО в Кремле предложил воскликнуть троекратное "ура" в честь бойцов, которые сегодня находятся на фронте. Путин в четверг провел встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев". "Отмечая сегодня праздник, День России, давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, на фронте. И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь - так, чтобы они услышали нас из Кремля - встанем и трехкратное "ура" военное в их честь", - сказал Путин, встав с места. Участники встречи тоже встали со своих мест, и троекратно воскликнули "ура".

https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022510985.html

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Трехкратное "Ура!" в честь бойцов СВО Встреча Путина с участниками программы "Время героев" завершилась трехкратным "Ура!" – в честь тех, кто сейчас находится на фронте. 2025-06-12T17:12 true PT0M47S

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, день россии, вооруженные силы рф, безопасность