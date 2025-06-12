https://ria.ru/20250612/ukraina-2022557487.html

США увидели формат будущего мира на Украине, заявил Келлог

США увидели формат будущего мира на Украине, заявил Келлог - РИА Новости, 13.06.2025

США увидели формат будущего мира на Украине, заявил Келлог

США сопоставили проекты мирных соглашений от Украины и России и понимают, как может выглядеть урегулирование конфликта между двумя странами, заявил... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-12T22:26:00+03:00

2025-06-12T22:26:00+03:00

2025-06-13T01:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. США сопоставили проекты мирных соглашений от Украины и России и понимают, как может выглядеть урегулирование конфликта между двумя странами, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в ходе проходящего в Брюсселе форума по вопросам евроатлантической безопасности.. "Мы взяли украинский вариант, затем получили российский — они называют его меморандумом. Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату", — сказал он.Такой подход, продолжил Келлог, позволил Штатам понять, каким должно стать итоговое урегулирование конфликта на Украине, если такового удастся достичь. Несмотря на возможные сложности, США считают, что главная цель — прийти к миру — вполне достижима, уточнил спецпосланник.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1 тысячи человек. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. При этом 11 июня Мединский заявил о начале передачи тел погибших солдат согласно договоренностям в Стамбуле, он добавил, что РФ передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших российских бойцов. Эта работа, по его словам, продолжится "все эти дни".

https://ria.ru/20250612/tramp-2022553732.html

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