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США увидели формат будущего мира на Украине, заявил Келлог - РИА Новости, 13.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 12.06.2025 (обновлено: 01:48 13.06.2025)
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022557487.html
США увидели формат будущего мира на Украине, заявил Келлог
США увидели формат будущего мира на Украине, заявил Келлог - РИА Новости, 13.06.2025
США увидели формат будущего мира на Украине, заявил Келлог
США сопоставили проекты мирных соглашений от Украины и России и понимают, как может выглядеть урегулирование конфликта между двумя странами, заявил... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-12T22:26:00+03:00
2025-06-13T01:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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кит келлог
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. США сопоставили проекты мирных соглашений от Украины и России и понимают, как может выглядеть урегулирование конфликта между двумя странами, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в ходе проходящего в Брюсселе форума по вопросам евроатлантической безопасности.. "Мы взяли украинский вариант, затем получили российский — они называют его меморандумом. Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату", — сказал он.Такой подход, продолжил Келлог, позволил Штатам понять, каким должно стать итоговое урегулирование конфликта на Украине, если такового удастся достичь. Несмотря на возможные сложности, США считают, что главная цель — прийти к миру — вполне достижима, уточнил спецпосланник.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1 тысячи человек. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. При этом 11 июня Мединский заявил о начале передачи тел погибших солдат согласно договоренностям в Стамбуле, он добавил, что РФ передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших российских бойцов. Эта работа, по его словам, продолжится "все эти дни".
https://ria.ru/20250612/tramp-2022553732.html
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в мире, украина, россия, сша, кит келлог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Кит Келлог
США увидели формат будущего мира на Украине, заявил Келлог

Келлог: США свели воедино предложения РФ и Киева и увидели формат будущего мира

© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. США сопоставили проекты мирных соглашений от Украины и России и понимают, как может выглядеть урегулирование конфликта между двумя странами, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в ходе проходящего в Брюсселе форума по вопросам евроатлантической безопасности..
«
"Мы взяли украинский вариант, затем получили российский — они называют его меморандумом. Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату", — сказал он.
Такой подход, продолжил Келлог, позволил Штатам понять, каким должно стать итоговое урегулирование конфликта на Украине, если такового удастся достичь. Несмотря на возможные сложности, США считают, что главная цель — прийти к миру — вполне достижима, уточнил спецпосланник.
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Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1 тысячи человек.
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Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
При этом 11 июня Мединский заявил о начале передачи тел погибших солдат согласно договоренностям в Стамбуле, он добавил, что РФ передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших российских бойцов. Эта работа, по его словам, продолжится "все эти дни".
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