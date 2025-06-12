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Посольство США в Киеве ищет подрядчика для ремонта крыши резиденции - РИА Новости, 12.06.2025
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03:16 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022407486.html
Посольство США в Киеве ищет подрядчика для ремонта крыши резиденции
Посольство США в Киеве ищет подрядчика для ремонта крыши резиденции - РИА Новости, 12.06.2025
Посольство США в Киеве ищет подрядчика для ремонта крыши резиденции
Посольство США в Киеве объявило тендер на ремонт фасада и крыши жилого дома, используемого американскими дипломатами, следует из правительственных документов, с РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T03:16:00+03:00
2025-06-12T03:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Посольство США в Киеве объявило тендер на ремонт фасада и крыши жилого дома, используемого американскими дипломатами, следует из правительственных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "К участию не допускаются компании, имеющие политические или деловые аффилиации, которые могут быть признаны противоречащими интересам Соединенных Штатов", - отмечается в тендерной документации. Работы должны быть завершены в течение 49 дней, а стоимость контракта оценивается в сумму от 25 тысяч до 100 тысяч долларов. Подрядчики обязаны иметь опыт аналогичных проектов, необходимый штат сотрудников, оборудование, лицензии, а также быть зарегистрированными в системе американских подрядчиков (SAM). Среди других условий - отсутствие судимости, наличие необходимых страховых полисов, регистрация бизнеса на Украине и свободное владение английским языком. Прием заявок завершается 13 июня. Контракт получит компания, предложившая минимальную цену и соответствующая всем требованиям, уточняется в материалах закупки.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021550620.html
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украина, в мире, сша
Украина, В мире, США
Посольство США в Киеве ищет подрядчика для ремонта крыши резиденции

Посольство США в Киеве объявило тендер на ремонт фасада и крыши дома дипломатов

© Фото : KholodovskyЗдание посольства США в Киеве, Украина
Здание посольства США в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : Kholodovsky
Здание посольства США в Киеве, Украина. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Посольство США в Киеве объявило тендер на ремонт фасада и крыши жилого дома, используемого американскими дипломатами, следует из правительственных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"К участию не допускаются компании, имеющие политические или деловые аффилиации, которые могут быть признаны противоречащими интересам Соединенных Штатов", - отмечается в тендерной документации.
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Работы должны быть завершены в течение 49 дней, а стоимость контракта оценивается в сумму от 25 тысяч до 100 тысяч долларов. Подрядчики обязаны иметь опыт аналогичных проектов, необходимый штат сотрудников, оборудование, лицензии, а также быть зарегистрированными в системе американских подрядчиков (SAM).
Среди других условий - отсутствие судимости, наличие необходимых страховых полисов, регистрация бизнеса на Украине и свободное владение английским языком. Прием заявок завершается 13 июня. Контракт получит компания, предложившая минимальную цену и соответствующая всем требованиям, уточняется в материалах закупки.
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