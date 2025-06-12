https://ria.ru/20250612/ukraina-2022407486.html

Посольство США в Киеве ищет подрядчика для ремонта крыши резиденции

Посольство США в Киеве ищет подрядчика для ремонта крыши резиденции - РИА Новости, 12.06.2025

Посольство США в Киеве ищет подрядчика для ремонта крыши резиденции

Посольство США в Киеве объявило тендер на ремонт фасада и крыши жилого дома, используемого американскими дипломатами, следует из правительственных документов, с РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T03:16:00+03:00

2025-06-12T03:16:00+03:00

2025-06-12T03:16:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Посольство США в Киеве объявило тендер на ремонт фасада и крыши жилого дома, используемого американскими дипломатами, следует из правительственных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "К участию не допускаются компании, имеющие политические или деловые аффилиации, которые могут быть признаны противоречащими интересам Соединенных Штатов", - отмечается в тендерной документации. Работы должны быть завершены в течение 49 дней, а стоимость контракта оценивается в сумму от 25 тысяч до 100 тысяч долларов. Подрядчики обязаны иметь опыт аналогичных проектов, необходимый штат сотрудников, оборудование, лицензии, а также быть зарегистрированными в системе американских подрядчиков (SAM). Среди других условий - отсутствие судимости, наличие необходимых страховых полисов, регистрация бизнеса на Украине и свободное владение английским языком. Прием заявок завершается 13 июня. Контракт получит компания, предложившая минимальную цену и соответствующая всем требованиям, уточняется в материалах закупки.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021550620.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, сша