https://ria.ru/20250612/uitkoff-2022413766.html

Спецпосланник США встретится с главой МИД Ирана в Омане

Спецпосланник США встретится с главой МИД Ирана в Омане - РИА Новости, 12.06.2025

Спецпосланник США встретится с главой МИД Ирана в Омане

Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретятся в столице Омана Маскате в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T05:00:00+03:00

2025-06-12T05:00:00+03:00

2025-06-12T05:00:00+03:00

в мире

иран

оман

тегеран (город)

аббас аракчи

стив уиткофф

магатэ

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретятся в столице Омана Маскате в воскресенье и обсудят ответ Тегерана на недавнее предложение Вашингтона по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Уиткофф встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Маскате в воскресенье и обсудит ответ Тегерана на недавнее предложение США", - сообщает портал. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности. США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.

https://ria.ru/20250604/putin-2020969661.html

https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html

иран

оман

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, оман, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф, магатэ, обострение отношений сша и ирана