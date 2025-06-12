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Спецпосланник США встретится с главой МИД Ирана в Омане - РИА Новости, 12.06.2025
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05:00 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/uitkoff-2022413766.html
Спецпосланник США встретится с главой МИД Ирана в Омане
Спецпосланник США встретится с главой МИД Ирана в Омане - РИА Новости, 12.06.2025
Спецпосланник США встретится с главой МИД Ирана в Омане
Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретятся в столице Омана Маскате в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:00:00+03:00
2025-06-12T05:00:00+03:00
в мире
иран
оман
тегеран (город)
аббас аракчи
стив уиткофф
магатэ
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретятся в столице Омана Маскате в воскресенье и обсудят ответ Тегерана на недавнее предложение Вашингтона по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Уиткофф встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Маскате в воскресенье и обсудит ответ Тегерана на недавнее предложение США", - сообщает портал. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности. США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.
https://ria.ru/20250604/putin-2020969661.html
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html
иран
оман
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в мире, иран, оман, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф, магатэ, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Оман, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, МАГАТЭ, Обострение отношений США и Ирана
Спецпосланник США встретится с главой МИД Ирана в Омане

Спецпосланник США Уиткофф в воскресенье встретится с главой МИД Ирана в Омане

© AP Photo / Evelyn HocksteinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретятся в столице Омана Маскате в воскресенье и обсудят ответ Тегерана на недавнее предложение Вашингтона по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Уиткофф встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Маскате в воскресенье и обсудит ответ Тегерана на недавнее предложение США", - сообщает портал.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин и Трамп высоко оценили усилия Уиткоффа
4 июня, 20:56
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности.
США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США
11 мая, 10:50
 
В миреИранОманТегеран (город)Аббас АракчиСтив УиткоффМАГАТЭОбострение отношений США и Ирана
 
 
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