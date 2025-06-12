https://ria.ru/20250612/turtsiya-2022561470.html

Россияне не пострадали при пожаре в отеле в Аланье

Россияне не пострадали при пожаре в отеле в Аланье - РИА Новости, 12.06.2025

Россияне не пострадали при пожаре в отеле в Аланье

Российские туристы, по информации турецкой стороны, не пострадали при пожаре в отеле в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T23:52:00+03:00

2025-06-12T23:52:00+03:00

2025-06-12T23:52:00+03:00

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СТАМБУЛ, 12 июн - РИА Новости. Российские туристы, по информации турецкой стороны, не пострадали при пожаре в отеле в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Более 600 гостей пятизвездочной гостиницы Asrin Beach Hotel на турецком курорте Аланья эвакуировали из-за пожара в ночь на четверг. Турецкие СМИ сообщили, что трое туристов госпитализированы из-за отравления угарным газом, пострадавшие гости размещены в соседних отелях. "По информации турецкой стороны, пожар в отеле потушен. Из числа российских туристов пострадавших нет... Обращений в генконсульство по данной ситуации не поступало. Генконсульство находится на связи с туроператорами и держит ситуацию на контроле", - сообщили в генконсульстве. Мэр Аланьи Осман Озчелик заявил, что гостиница работала без лицензии. РИА Новости ранее подсчитало, что число гостиниц, деятельность которых приостановлена в Турции после выявления недочетов в пожарной безопасности на фоне январского пожара в отеле в провинции Болу, когда погибли 78 человек, приблизилось к 900.

https://ria.ru/20250604/genkonsulstvo-2020886659.html

https://ria.ru/20250610/turtsiya-2021956095.html

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аланья (город), россия, анталья (провинция), в мире, турция, генеральное консульство рф в турции, происшествия