https://ria.ru/20250612/tsena--2022431103.html
В России цена десятка яиц опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года
В России цена десятка яиц опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года - РИА Новости, 12.06.2025
В России цена десятка яиц опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года
Цена десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:03:00+03:00
2025-06-12T09:03:00+03:00
2025-06-12T09:28:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Цена десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года, выяснило РИА Новости.Для этого агентство изучило данные Росстата, согласно которым:Самые дешевые яйца можно найти:Яйца — один из ключевых продуктов в потребительской корзине. По информации Росстата, в среднем россияне съедают 237 штук в год.
https://ria.ru/20250610/kartofel-2022075863.html
https://ria.ru/20250603/maslo-2020759373.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), республика крым, пензенская область, россия, экономика
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Республика Крым, Пензенская область, Россия, Экономика
В России цена десятка яиц опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года
Росстат: цена десятка яиц в РФ опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года