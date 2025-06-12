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В России цена десятка яиц опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года - РИА Новости, 12.06.2025
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09:03 12.06.2025 (обновлено: 09:28 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/tsena--2022431103.html
В России цена десятка яиц опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года
В России цена десятка яиц опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года - РИА Новости, 12.06.2025
В России цена десятка яиц опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года
Цена десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:03:00+03:00
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федеральная служба государственной статистики (росстат)
республика крым
пензенская область
россия
экономика
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Цена десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года, выяснило РИА Новости.Для этого агентство изучило данные Росстата, согласно которым:Самые дешевые яйца можно найти:Яйца — один из ключевых продуктов в потребительской корзине. По информации Росстата, в среднем россияне съедают 237 штук в год.
https://ria.ru/20250610/kartofel-2022075863.html
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пензенская область
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федеральная служба государственной статистики (росстат), республика крым, пензенская область, россия, экономика
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Республика Крым, Пензенская область, Россия, Экономика
В России цена десятка яиц опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года

Росстат: цена десятка яиц в РФ опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Цена десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года, выяснило РИА Новости.
Для этого агентство изучило данные Росстата, согласно которым:
  • в конце весны яйца подешевели до 96,5 рубля со 102,8 в апреле и 117,7 в мае прошлого года;
  • стоимость товара опустились ниже октября 2023-го, когда за десяток в среднем по стране просили 97,1 рубля.
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Самые дешевые яйца можно найти:
  • в Мордовии — по 69 рублей;
  • в Крыму — по 70 рублей;
  • в Пензенской области — по 72 рубля.
Яйца — один из ключевых продуктов в потребительской корзине. По информации Росстата, в среднем россияне съедают 237 штук в год.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Республика КрымПензенская областьРоссияЭкономика
 
 
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