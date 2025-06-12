https://ria.ru/20250612/tsena--2022431103.html

В России цена десятка яиц опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года

В России цена десятка яиц опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года - РИА Новости, 12.06.2025

В России цена десятка яиц опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года

Цена десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T09:03:00+03:00

2025-06-12T09:03:00+03:00

2025-06-12T09:28:00+03:00

федеральная служба государственной статистики (росстат)

республика крым

пензенская область

россия

экономика

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Цена десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года, выяснило РИА Новости.Для этого агентство изучило данные Росстата, согласно которым:Самые дешевые яйца можно найти:Яйца — один из ключевых продуктов в потребительской корзине. По информации Росстата, в среднем россияне съедают 237 штук в год.

https://ria.ru/20250610/kartofel-2022075863.html

https://ria.ru/20250603/maslo-2020759373.html

республика крым

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), республика крым, пензенская область, россия, экономика