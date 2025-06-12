https://ria.ru/20250612/treysi--2022462249.html

Посол США в России вскоре завершит свою миссию

Посол США в России вскоре завершит свою миссию - РИА Новости, 12.06.2025

Посол США в России вскоре завершит свою миссию

Посол США в Москве Линн Трейси вскоре завершит свою миссию, сообщили в американском посольстве. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси вскоре завершит свою миссию, сообщили в американском посольстве. "Присоединяйтесь к нашему специальному прямому эфиру завтра, 13 июня, в 18:30 по московскому времени, чтобы попрощаться с послом Линн Трейси, которая вскоре завершит свою миссию в Посольстве США в Российской Федерации", — говорится в телеграм-канале посольства.Сенат США утвердил Линн Трейси послом в Москве в конце 2022 года, к исполнению обязанностей она приступила в январе 2023-го и стала первой в истории женщиной на этой должности. До этого Трейси была послом в Армении, а 2014-2017 годах работала в Москве — заместителем главы дипмиссии.В феврале СМИ писали, что сменить Трейси на посту может спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд. Он владеет русским языком и в конце 1980-х работал в посольстве в Москве. Сообщения о возможном назначении Норланда появились на фоне усилий России и США по нормализации двусторонних отношений. Отмечалось, что его дипломатический опыт в кризисных регионах может сыграть значимую роль на новом этапе взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

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