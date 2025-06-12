https://ria.ru/20250612/trevoga-2022419014.html
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.06.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщили в правительстве региона в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T06:26:00+03:00
2025-06-12T06:26:00+03:00
2025-06-12T06:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщили в правительстве региона в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 3.08 мск, она продлилась два часа 34 минуты. "Оперативный штаб: Отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении регионального правительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Безопасность
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
На всей территории Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА