https://ria.ru/20250612/trevoga-2022407985.html

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 12.06.2025

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T03:25:00+03:00

2025-06-12T03:25:00+03:00

2025-06-12T03:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

безопасность

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении регионального правительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ивановская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ивановская область, безопасность