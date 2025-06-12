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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.06.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T03:09:00+03:00
2025-06-12T03:09:00+03:00
2025-06-12T03:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 0.32 мск, она длилась около двух с половиной часов. "Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Миляев: в Тульской области отменили опасность атаки БПЛА