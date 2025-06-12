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В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 12.06.2025
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:39:00+03:00
2025-06-12T00:39:00+03:00
2025-06-12T01:50:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. "Внимание! Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - написал Артамонов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА