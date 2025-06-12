Губернатор Калифорнии оскорбил Трампа в ответ на критику из-за беспорядков

Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал Трампа диванным критиком
Протесты в США
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии.
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
- В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
- Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
- Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
- Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жесткими мерами за мародерство.
- Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
- Сроки начала рейда не уточняются.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.
Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.
Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.
Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.
Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.
В город направили войска Национальной гвардии.
В город направили войска Национальной гвардии.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.
Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.
Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.
Кроме того в городе начались погромы и мародерство.
Кроме того в городе начались погромы и мародерство.
В нескольких районах города ввели комендантский час.
В нескольких районах города ввели комендантский час.
Массовые акции прошли и в других штатах.
Массовые акции прошли и в других штатах.
Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.
Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.
Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.
В город направили войска Национальной гвардии.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.
Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.
Кроме того в городе начались погромы и мародерство.
В нескольких районах города ввели комендантский час.
Массовые акции прошли и в других штатах.
Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.