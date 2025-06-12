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Губернатор Калифорнии оскорбил Трампа в ответ на критику из-за беспорядков

Губернатор Калифорнии оскорбил Трампа в ответ на критику из-за беспорядков - РИА Новости, 12.06.2025

Губернатор Калифорнии оскорбил Трампа в ответ на критику из-за беспорядков

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом грубо отреагировал на оценку президентом Дональдом Трампом его действий во время протестов. РИА Новости, 12.06.2025

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гэвин ньюсом

протесты в калифорнии

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом грубо отреагировал на оценку президентом Дональдом Трампом его действий во время протестов. "Американский диванный критик", — написал Ньюсом в ответ на пост Трампа в соцсети Truth Social.В этой публикации хозяин Белого дома довольно резко отозвался о Ньюсоме, оскорбительно исказив его фамилию и упрекнув в полной потере контроля над ситуацией в Лос-Анджелесе.Протесты в США

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