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Губернатор Калифорнии оскорбил Трампа в ответ на критику из-за беспорядков - РИА Новости, 12.06.2025
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20:59 12.06.2025 (обновлено: 21:53 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/tramp-2022551606.html
Губернатор Калифорнии оскорбил Трампа в ответ на критику из-за беспорядков
Губернатор Калифорнии оскорбил Трампа в ответ на критику из-за беспорядков - РИА Новости, 12.06.2025
Губернатор Калифорнии оскорбил Трампа в ответ на критику из-за беспорядков
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом грубо отреагировал на оценку президентом Дональдом Трампом его действий во время протестов. РИА Новости, 12.06.2025
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в мире
лос-анджелес
сша
калифорния
дональд трамп
гэвин ньюсом
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом грубо отреагировал на оценку президентом Дональдом Трампом его действий во время протестов. "Американский диванный критик", — написал Ньюсом в ответ на пост Трампа в соцсети Truth Social.В этой публикации хозяин Белого дома довольно резко отозвался о Ньюсоме, оскорбительно исказив его фамилию и упрекнув в полной потере контроля над ситуацией в Лос-Анджелесе.Протесты в США
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Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США
Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США
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Протесты и столкновения с полицией в Спокане
Протесты и столкновения с полицией в Спокане.
2025-06-12T20:59
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Участники акции протеста в Лос-Анджелесе расписывают здание граффити
Недовольные миграционной политикой в США с наступлением комендантского часа не расходятся и по дороге расписывают здания граффити, передает корреспондент РИА Новости. Полиция, ранее уже применявшая светошумовые гранаты, пока не вмешивается.
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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Протесты в Калифорнии
Губернатор Калифорнии оскорбил Трампа в ответ на критику из-за беспорядков

Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал Трампа диванным критиком

© AP Photo / Eric ThayerГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Eric Thayer
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом грубо отреагировал на оценку президентом Дональдом Трампом его действий во время протестов.
"Американский диванный критик", — написал Ньюсом в ответ на пост Трампа в соцсети Truth Social.
В этой публикации хозяин Белого дома довольно резко отозвался о Ньюсоме, оскорбительно исказив его фамилию и упрекнув в полной потере контроля над ситуацией в Лос-Анджелесе.

Протесты в США

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
  • Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жесткими мерами за мародерство.
  • Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
  • Сроки начала рейда не уточняются.
Протесты против миграционной политики в США
© AP Photo / Ethan Swope

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

Протестующий в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

© AP Photo / Ethan Swope
1 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

Протесты в Лос-Анджелесе

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В город направили войска Национальной гвардии.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

В город направили войска Национальной гвардии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 10
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

Конная полиция разгоняет протестующих против миграционной политики США в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
5 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час.

Протесты в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 10
© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar

Массовые акции прошли и в других штатах.

Столкновения полиции и протестующих против миграционной политики США в Нью-Йорке

Массовые акции прошли и в других штатах.

© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

© AP Photo / Ethan Swope
1 из 10

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 10

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 10

В город направили войска Национальной гвардии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
5 из 10

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
7 из 10

В нескольких районах города ввели комендантский час.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Массовые акции прошли и в других штатах.

© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
9 из 10

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреЛос-АнджелесСШАКалифорнияДональд ТрампГэвин НьюсомПротесты в Калифорнии
 
 
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