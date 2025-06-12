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В США запустили сайт для оформления "золотой карты" Трампа
В США запустили сайт для оформления "золотой карты" Трампа - РИА Новости, 12.06.2025
В США запустили сайт для оформления "золотой карты" Трампа
Администрация США запустила интернет-сайт для подачи заявок на получение так называемой "золотой карты" стоимостью 5 миллионов долларов, которая предполагает... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:43:00+03:00
2025-06-12T19:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Администрация США запустила интернет-сайт для подачи заявок на получение так называемой "золотой карты" стоимостью 5 миллионов долларов, которая предполагает предоставление постоянного вида на жительство в стране, передает корреспондент РИА Новости. Оформить заявку можно через специальный сайт, указав имя, регион проживания и адрес электронной почты. На главной странице ресурса размещено изображение карты США, оформленной в золотом цвете, с фигурами президента Дональда Трампа, статуи Свободы и белоголового орлана — национального символа Соединённых Штатов. Соответствующую инициативу ранее анонсировал сам Трамп, заявив, что программа рассчитана на состоятельных иностранных граждан и может принести стране до 5 триллионов долларов дохода. Глава государства также выразил уверенность в том, что число выданных карт в перспективе может превысить миллион. Накануне глава Белого дома вновь обратился к потенциальным заявителям, опубликовав сообщение в социальной сети Truth Social. По его словам, интерес к программе проявляют "тысячи человек со всего мира".
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США запустили сайт для оформления "золотой карты" Трампа
В США запустили сайт для оформления золотой карты Трампа за 5 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Администрация США запустила интернет-сайт для подачи заявок на получение так называемой "золотой карты" стоимостью 5 миллионов долларов, которая предполагает предоставление постоянного вида на жительство в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Оформить заявку можно через специальный сайт, указав имя, регион проживания и адрес электронной почты. На главной странице ресурса размещено изображение карты США
, оформленной в золотом цвете, с фигурами президента Дональда Трампа
, статуи Свободы и белоголового орлана — национального символа Соединённых Штатов.
Соответствующую инициативу ранее анонсировал сам Трамп, заявив, что программа рассчитана на состоятельных иностранных граждан и может принести стране до 5 триллионов долларов дохода. Глава государства также выразил уверенность в том, что число выданных карт в перспективе может превысить миллион.
Накануне глава Белого дома вновь обратился к потенциальным заявителям, опубликовав сообщение в социальной сети Truth Social. По его словам, интерес к программе проявляют "тысячи человек со всего мира".