https://ria.ru/20250612/tramp-2022492527.html

Трамп: губернатор Калифорнии потерял контроль над ситуацией в Лос-Анджелесе

Трамп: губернатор Калифорнии потерял контроль над ситуацией в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 12.06.2025

Трамп: губернатор Калифорнии потерял контроль над ситуацией в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в потере контроля над ситуацией. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T14:40:00+03:00

2025-06-12T14:40:00+03:00

2025-06-12T16:36:00+03:00

лос-анджелес

калифорния

сша

гэвин ньюсом

дональд трамп

протесты в калифорнии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021478175_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_32e986a9ac6c20ccd9bb8df65cb15b90.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в потере контроля над ситуацией."Лос-Анджелес в целости и сохранности две последние ночи. Наша великая Национальная гвардия с небольшой помощью морских пехотинцев обеспечила полиции Лос-Анджелеса возможность эффективно выполнять свою работу. Вместе они хорошо поработали, но без военных Лос-Анджелес превратился бы в место преступления, какого мы не видели уже много лет. Губернатор <…> полностью потерял контроль над ситуацией", — написал Трамп в соцсети Truth Social.При этом президент оскорбительно исказил фамилию Ньюсома и грубо упрекнул его в попытках оправдаться за некомпетентность, вместо того чтобы благодарить силовиков.Протесты в Калифорнии

лос-анджелес

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США 2025-06-12T14:40 true PT1M13S

Полиция в Лос-Анджелесе блокировала большую группу протестующих, окружив их Полиция в Лос-Анджелесе блокировала большую группу протестующих, окружив их со всех сторон, люди выходят из толпы с поднятыми руками. 2025-06-12T14:40 true PT0M59S

Протесты и столкновения с полицией в Спокане Протесты и столкновения с полицией в Спокане. 2025-06-12T14:40 true PT1M03S

Столкновения с полицией в Сиэттле Столкновения с полицией в Сиэттле 2025-06-12T14:40 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лос-анджелес, калифорния, сша, гэвин ньюсом, дональд трамп, протесты в калифорнии, в мире