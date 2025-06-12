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Трамп: губернатор Калифорнии потерял контроль над ситуацией в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 12.06.2025
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14:40 12.06.2025 (обновлено: 16:36 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/tramp-2022492527.html
Трамп: губернатор Калифорнии потерял контроль над ситуацией в Лос-Анджелесе
Трамп: губернатор Калифорнии потерял контроль над ситуацией в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 12.06.2025
Трамп: губернатор Калифорнии потерял контроль над ситуацией в Лос-Анджелесе
Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в потере контроля над ситуацией. РИА Новости, 12.06.2025
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лос-анджелес
калифорния
сша
гэвин ньюсом
дональд трамп
протесты в калифорнии
в мире
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в потере контроля над ситуацией."Лос-Анджелес в целости и сохранности две последние ночи. Наша великая Национальная гвардия с небольшой помощью морских пехотинцев обеспечила полиции Лос-Анджелеса возможность эффективно выполнять свою работу. Вместе они хорошо поработали, но без военных Лос-Анджелес превратился бы в место преступления, какого мы не видели уже много лет. Губернатор &lt;…&gt; полностью потерял контроль над ситуацией", — написал Трамп в соцсети Truth Social.При этом президент оскорбительно исказил фамилию Ньюсома и грубо упрекнул его в попытках оправдаться за некомпетентность, вместо того чтобы благодарить силовиков.Протесты в Калифорнии
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РИА Новости
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Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США
Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США
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Полиция в Лос-Анджелесе блокировала большую группу протестующих, окружив их
Полиция в Лос-Анджелесе блокировала большую группу протестующих, окружив их со всех сторон, люди выходят из толпы с поднятыми руками.
2025-06-12T14:40
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Протесты и столкновения с полицией в Спокане
Протесты и столкновения с полицией в Спокане.
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Столкновения с полицией в Сиэттле
Столкновения с полицией в Сиэттле
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лос-анджелес, калифорния, сша, гэвин ньюсом, дональд трамп, протесты в калифорнии, в мире
Лос-Анджелес, Калифорния, США, Гэвин Ньюсом, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии, В мире
Трамп: губернатор Калифорнии потерял контроль над ситуацией в Лос-Анджелесе

Трамп: глава Калифорнии Ньюсом потерял контроль над ситуацией в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Rich PedroncelliГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Rich Pedroncelli
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в потере контроля над ситуацией.
"Лос-Анджелес в целости и сохранности две последние ночи. Наша великая Национальная гвардия с небольшой помощью морских пехотинцев обеспечила полиции Лос-Анджелеса возможность эффективно выполнять свою работу. Вместе они хорошо поработали, но без военных Лос-Анджелес превратился бы в место преступления, какого мы не видели уже много лет. Губернатор <…> полностью потерял контроль над ситуацией", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
При этом президент оскорбительно исказил фамилию Ньюсома и грубо упрекнул его в попытках оправдаться за некомпетентность, вместо того чтобы благодарить силовиков.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
  • Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жестокими мерами за мародерство.
  • Специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением развернут в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке.
  • Сроки начала рейда не уточняются.
Протесты против миграционной политики в США
© AP Photo / Ethan Swope

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

Протестующий в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

© AP Photo / Ethan Swope
1 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

Протесты в Лос-Анджелесе

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В город направили войска Национальной гвардии.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

В город направили войска Национальной гвардии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 10
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

Конная полиция разгоняет протестующих против миграционной политики США в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
5 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час.

Протесты в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 10
© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar

Массовые акции прошли и в других штатах.

Столкновения полиции и протестующих против миграционной политики США в Нью-Йорке

Массовые акции прошли и в других штатах.

© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

© AP Photo / Ethan Swope
1 из 10

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 10

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 10

В город направили войска Национальной гвардии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
5 из 10

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
7 из 10

В нескольких районах города ввели комендантский час.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Массовые акции прошли и в других штатах.

© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
9 из 10

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Лос-АнджелесКалифорнияСШАГэвин НьюсомДональд ТрампПротесты в КалифорнииВ мире
 
 
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