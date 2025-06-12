https://ria.ru/20250612/traktovka-2022474617.html

Еврейская община Молдавии осудила трактовку Холокоста в школьном учебнике

Еврейская община Молдавии осудила трактовку Холокоста в школьном учебнике - РИА Новости, 12.06.2025

Еврейская община Молдавии осудила трактовку Холокоста в школьном учебнике

Еврейская община Молдавии выразила разочарование публичными дебатами по учебнику истории для 12-го класса, организованными министерством образования и... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:01:00+03:00

2025-06-12T13:01:00+03:00

2025-06-12T13:01:00+03:00

майя санду

молдавия

кишинев

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Еврейская община Молдавии выразила разочарование публичными дебатами по учебнику истории для 12-го класса, организованными министерством образования и Ассоциацией историков. Дискуссия вокруг учебника "История румын и всеобщая история для 12-го класса" приобрела общественный резонанс в Молдавии из-за спорных трактовок событий Второй мировой войны и периода Холокоста. Минобразования Молдавии инициировало круглый стол 11 июня в Кишиневе после широкой общественной критики учебника. Целью был анализ спорных разделов, однако мероприятие вызвало негодование у представителей гражданского общества, ряда политиков, журналистов, из-за чрезмерной защиты представителей Ассоциации историков по руководством Анатолия Петренку спорных интерпретаций Холокоста. Он обвинил критиков в атаках на авторов учебника и назвал обвинения в их адрес частью "гибридной войны" России против Молдавии". "Мероприятие превратилось из открытой и честной дискуссии в оправдание и защиту спорных положений учебника. Ряд участников дебатов искажали исторические факты. Это привело к распространению искаженных представлений об истории Холокоста и к тревожной риторике, которая противоречит принципам объективного исторического обсуждения", - говорится в распространенном в СМИ обращении организации. Община обвинила некоторых участников мероприятия в антисемитских высказываниях. "К нашему крайнему сожалению, антисемитские заявления некоторых спикеров получили аплодисменты вместо надлежащего осуждения, а модерация мероприятия не была обеспечена должным образом", - отмечается в обращении. По данным общины, несколько лидеров общественного мнения искажали события Холокоста и оправдывали массовые убийства евреев и цыган, в том числе на территории Бессарабии. "Любые сравнения Холокоста с другими преступлениями против человечности, как и прославление лиц, осужденных за геноцид, таких как Антонеску, а также отрицание Холокоста наказываются законом", - подчеркивается в документе. Представители еврейской общины республики заверили, что "продолжат защищать всеми законными средствами право на объективную, правдивую историю и недопустимость искажения исторической памяти". Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавском учебнике "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

https://ria.ru/20250512/mid-2016584789.html

https://ria.ru/20250508/antoneska-2015780302.html

https://ria.ru/20250501/moldaviya-2014602985.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

майя санду, молдавия, кишинев, россия, в мире