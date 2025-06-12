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Еврейская община Молдавии осудила трактовку Холокоста в школьном учебнике - РИА Новости, 12.06.2025
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13:01 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/traktovka-2022474617.html
Еврейская община Молдавии осудила трактовку Холокоста в школьном учебнике
Еврейская община Молдавии осудила трактовку Холокоста в школьном учебнике - РИА Новости, 12.06.2025
Еврейская община Молдавии осудила трактовку Холокоста в школьном учебнике
Еврейская община Молдавии выразила разочарование публичными дебатами по учебнику истории для 12-го класса, организованными министерством образования и... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:01:00+03:00
2025-06-12T13:01:00+03:00
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Еврейская община Молдавии выразила разочарование публичными дебатами по учебнику истории для 12-го класса, организованными министерством образования и Ассоциацией историков. Дискуссия вокруг учебника "История румын и всеобщая история для 12-го класса" приобрела общественный резонанс в Молдавии из-за спорных трактовок событий Второй мировой войны и периода Холокоста. Минобразования Молдавии инициировало круглый стол 11 июня в Кишиневе после широкой общественной критики учебника. Целью был анализ спорных разделов, однако мероприятие вызвало негодование у представителей гражданского общества, ряда политиков, журналистов, из-за чрезмерной защиты представителей Ассоциации историков по руководством Анатолия Петренку спорных интерпретаций Холокоста. Он обвинил критиков в атаках на авторов учебника и назвал обвинения в их адрес частью "гибридной войны" России против Молдавии". "Мероприятие превратилось из открытой и честной дискуссии в оправдание и защиту спорных положений учебника. Ряд участников дебатов искажали исторические факты. Это привело к распространению искаженных представлений об истории Холокоста и к тревожной риторике, которая противоречит принципам объективного исторического обсуждения", - говорится в распространенном в СМИ обращении организации. Община обвинила некоторых участников мероприятия в антисемитских высказываниях. "К нашему крайнему сожалению, антисемитские заявления некоторых спикеров получили аплодисменты вместо надлежащего осуждения, а модерация мероприятия не была обеспечена должным образом", - отмечается в обращении. По данным общины, несколько лидеров общественного мнения искажали события Холокоста и оправдывали массовые убийства евреев и цыган, в том числе на территории Бессарабии. "Любые сравнения Холокоста с другими преступлениями против человечности, как и прославление лиц, осужденных за геноцид, таких как Антонеску, а также отрицание Холокоста наказываются законом", - подчеркивается в документе. Представители еврейской общины республики заверили, что "продолжат защищать всеми законными средствами право на объективную, правдивую историю и недопустимость искажения исторической памяти". Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавском учебнике "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
https://ria.ru/20250512/mid-2016584789.html
https://ria.ru/20250508/antoneska-2015780302.html
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майя санду, молдавия, кишинев, россия, в мире
Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Россия, В мире
Еврейская община Молдавии осудила трактовку Холокоста в школьном учебнике

Еврейская община Молдавии осудила трактовку Холокоста в учебнике по истории

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Еврейская община Молдавии выразила разочарование публичными дебатами по учебнику истории для 12-го класса, организованными министерством образования и Ассоциацией историков.
Дискуссия вокруг учебника "История румын и всеобщая история для 12-го класса" приобрела общественный резонанс в Молдавии из-за спорных трактовок событий Второй мировой войны и периода Холокоста. Минобразования Молдавии инициировало круглый стол 11 июня в Кишиневе после широкой общественной критики учебника. Целью был анализ спорных разделов, однако мероприятие вызвало негодование у представителей гражданского общества, ряда политиков, журналистов, из-за чрезмерной защиты представителей Ассоциации историков по руководством Анатолия Петренку спорных интерпретаций Холокоста. Он обвинил критиков в атаках на авторов учебника и назвал обвинения в их адрес частью "гибридной войны" России против Молдавии".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В МИД России прокомментировали новый учебник по истории Молдавии
12 мая, 23:21
"Мероприятие превратилось из открытой и честной дискуссии в оправдание и защиту спорных положений учебника. Ряд участников дебатов искажали исторические факты. Это привело к распространению искаженных представлений об истории Холокоста и к тревожной риторике, которая противоречит принципам объективного исторического обсуждения", - говорится в распространенном в СМИ обращении организации.
Община обвинила некоторых участников мероприятия в антисемитских высказываниях. "К нашему крайнему сожалению, антисемитские заявления некоторых спикеров получили аплодисменты вместо надлежащего осуждения, а модерация мероприятия не была обеспечена должным образом", - отмечается в обращении. По данным общины, несколько лидеров общественного мнения искажали события Холокоста и оправдывали массовые убийства евреев и цыган, в том числе на территории Бессарабии. "Любые сравнения Холокоста с другими преступлениями против человечности, как и прославление лиц, осужденных за геноцид, таких как Антонеску, а также отрицание Холокоста наказываются законом", - подчеркивается в документе.
Представители еврейской общины республики заверили, что "продолжат защищать всеми законными средствами право на объективную, правдивую историю и недопустимость искажения исторической памяти".
Кишинев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Молдавии авторы учебника по истории обелили действия Антонеску
8 мая, 13:33
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавском учебнике "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Госдуме отреагировали на новые учебники по истории в Молдавии
1 мая, 18:57
 
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