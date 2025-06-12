https://ria.ru/20250612/telegram-2022507992.html

В Кремле ответили на вопрос о блокировке Telegram

В Кремле ответили на вопрос о блокировке Telegram - РИА Новости, 12.06.2025

В Кремле ответили на вопрос о блокировке Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту Life Александру Юнашеву, что ему ничего не известно о наличии планов заблокировать или замедлить... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:49:00+03:00

2025-06-12T15:49:00+03:00

2025-06-12T16:01:00+03:00

россия

telegram

дмитрий песков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту Life Александру Юнашеву, что ему ничего не известно о наличии планов заблокировать или замедлить работу мессенджера Telegram."Нет, мне не известно о наличии таких планов вообще ничего", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, нет ли в Кремле планов ограничить или замедлить работу Telegram.

https://ria.ru/20250530/whatsapp-2019983009.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, telegram, дмитрий песков, общество