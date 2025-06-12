https://ria.ru/20250612/telegram-2022507992.html
В Кремле ответили на вопрос о блокировке Telegram
В Кремле ответили на вопрос о блокировке Telegram - РИА Новости, 12.06.2025
В Кремле ответили на вопрос о блокировке Telegram
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту Life Александру Юнашеву, что ему ничего не известно о наличии планов заблокировать или замедлить... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:49:00+03:00
2025-06-12T15:49:00+03:00
2025-06-12T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту Life Александру Юнашеву, что ему ничего не известно о наличии планов заблокировать или замедлить работу мессенджера Telegram."Нет, мне не известно о наличии таких планов вообще ничего", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, нет ли в Кремле планов ограничить или замедлить работу Telegram.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, telegram, дмитрий песков, общество
Россия, Telegram, Дмитрий Песков, Общество
В Кремле ответили на вопрос о блокировке Telegram
Песков заявил, что ему не известно о планах заблокировать или замедлить Telegram