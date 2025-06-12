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Писториус сделал неожиданное заявление о передаче Taurus Украине - РИА Новости, 12.06.2025
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19:01 12.06.2025 (обновлено: 22:26 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/taurus-2022536171.html
Писториус сделал неожиданное заявление о передаче Taurus Украине
Писториус сделал неожиданное заявление о передаче Taurus Украине - РИА Новости, 12.06.2025
Писториус сделал неожиданное заявление о передаче Taurus Украине
Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев заявил, что у Германии нет планов по поставке Украине крылатых ракет Taurus, сообщило издание... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:01:00+03:00
2025-06-12T22:26:00+03:00
в мире
германия
украина
киев
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев заявил, что у Германии нет планов по поставке Украине крылатых ракет Taurus, сообщило издание "Страна.ua"."Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Мой ответ: нет", — сказал он журналистам.В пятницу канцлер ФРГ заявил, что Берлин не планирует передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты. По его словам, такое решение потребует длительного обучения военных. При этом он добавил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.Еще в середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допускал передачу Украине ракет большой дальности при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что есть много аргументов против подобного шага.Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне киевского режима.
https://ria.ru/20250605/pistorius-2021051305.html
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в мире, германия, украина, киев, борис писториус
В мире, Германия, Украина, Киев, Борис Писториус
Писториус сделал неожиданное заявление о передаче Taurus Украине

Писториус: у Германии нет планов по передаче Украине ракет Taurus

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев заявил, что у Германии нет планов по поставке Украине крылатых ракет Taurus, сообщило издание "Страна.ua".

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Мой ответ: нет", — сказал он журналистам.
Министр обороны Германии Борис Писториус общается с журналистами перед встречей министров обороны стран НАТО. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Писториус выступил с радикальным призывом по России
5 июня, 11:29
В пятницу канцлер ФРГ заявил, что Берлин не планирует передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты. По его словам, такое решение потребует длительного обучения военных. При этом он добавил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.
Еще в середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допускал передачу Украине ракет большой дальности при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что есть много аргументов против подобного шага.
Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне киевского режима.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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В миреГерманияУкраинаКиевБорис Писториус
 
 
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