https://ria.ru/20250612/taurus-2022536171.html

Писториус сделал неожиданное заявление о передаче Taurus Украине

Писториус сделал неожиданное заявление о передаче Taurus Украине - РИА Новости, 12.06.2025

Писториус сделал неожиданное заявление о передаче Taurus Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев заявил, что у Германии нет планов по поставке Украине крылатых ракет Taurus, сообщило издание... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T19:01:00+03:00

2025-06-12T19:01:00+03:00

2025-06-12T22:26:00+03:00

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германия

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киев

борис писториус

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев заявил, что у Германии нет планов по поставке Украине крылатых ракет Taurus, сообщило издание "Страна.ua"."Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Мой ответ: нет", — сказал он журналистам.В пятницу канцлер ФРГ заявил, что Берлин не планирует передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты. По его словам, такое решение потребует длительного обучения военных. При этом он добавил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.Еще в середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допускал передачу Украине ракет большой дальности при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что есть много аргументов против подобного шага.Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне киевского режима.

https://ria.ru/20250605/pistorius-2021051305.html

https://ria.ru/20250605/oruzhie-2021025936.html

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в мире, германия, украина, киев, борис писториус