https://ria.ru/20250612/sudzha-2022406934.html

ВСУ организовали вывоз икон из курской Суджи, рассказал священник

ВСУ организовали вывоз икон из курской Суджи, рассказал священник - РИА Новости, 12.06.2025

ВСУ организовали вывоз икон из курской Суджи, рассказал священник

Боевики ВСУ организовали вывоз икон из Троицкого храма города Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T03:06:00+03:00

2025-06-12T03:06:00+03:00

2025-06-12T03:06:00+03:00

религия

курская область

суджа

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

религия

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КУРСК, 12 июн — РИА Новости. Боевики ВСУ организовали вывоз икон из Троицкого храма города Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко. "Когда люди отсюда были вывезены, и тут была уже оккупационная власть, то она привлекла одного из наших жителей, который помогал по их требованию некоторые иконы вывозить на Украину, якобы с целью сохранить. Но дальнейшую судьбу мы не знаем этих икон, куда вывезли их, вернут ли их, или они, может быть, уже где-то на продаже стоят", — сказал Зинченко. Он также указал на пропажу дорогого креста из храма Иоана Предтечи в селе Махновка. Ранее Зинченко сообщил РИА Новости, что ВСУ подвергли обстрелам практически все храмы Суджанского церковного округа, некоторые из которых оказались разрушены. Среди них были храмы, признанные объектами культурного наследия. При этом, в частности, были обстреляны храмы в селах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачьей Локне, два храма в Малой Локне, храм в Погребках. Храмы в Малой Локне в селе и в женской колонии были разрушены, как и храмы в Погребках и Черкасском Поречном. Повреждены купола храма в Уланке, повреждены храмы в Борках и Заолешках, на других храмах тоже есть повреждения и следы обстрелов. Шестого августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.

https://ria.ru/20250610/komandir-2021966698.html

https://ria.ru/20250524/vsu-2018805784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, суджа, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), религия