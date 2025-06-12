ВСУ организовали вывоз икон из курской Суджи, рассказал священник
Протоиерей Зинченко: ВСУ организовали вывоз икон из Троицкого храма города Суджи
© Фото : соцсетиГлавный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
© Фото : соцсети
Главный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 12 июн — РИА Новости. Боевики ВСУ организовали вывоз икон из Троицкого храма города Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.
"Когда люди отсюда были вывезены, и тут была уже оккупационная власть, то она привлекла одного из наших жителей, который помогал по их требованию некоторые иконы вывозить на Украину, якобы с целью сохранить. Но дальнейшую судьбу мы не знаем этих икон, куда вывезли их, вернут ли их, или они, может быть, уже где-то на продаже стоят", — сказал Зинченко.
Он также указал на пропажу дорогого креста из храма Иоана Предтечи в селе Махновка.
Ранее Зинченко сообщил РИА Новости, что ВСУ подвергли обстрелам практически все храмы Суджанского церковного округа, некоторые из которых оказались разрушены. Среди них были храмы, признанные объектами культурного наследия. При этом, в частности, были обстреляны храмы в селах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачьей Локне, два храма в Малой Локне, храм в Погребках. Храмы в Малой Локне в селе и в женской колонии были разрушены, как и храмы в Погребках и Черкасском Поречном. Повреждены купола храма в Уланке, повреждены храмы в Борках и Заолешках, на других храмах тоже есть повреждения и следы обстрелов.
Шестого августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.