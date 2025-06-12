https://ria.ru/20250612/ssha-2022560610.html
В США сенатора скрутили и вытолкнули с пресс-конференции министра
В США сенатора скрутили и вытолкнули с пресс-конференции министра - РИА Новости, 13.06.2025
В США сенатора скрутили и вытолкнули с пресс-конференции министра
Сенатора-демократа от штата Калифорния Алекса Падилью скрутили и вытолкнули из помещения, где проходила пресс-конференция министра внутренней безопасности США... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-12T23:37:00+03:00
2025-06-12T23:37:00+03:00
2025-06-13T01:41:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сенатора-демократа от штата Калифорния Алекса Падилью скрутили и вытолкнули из помещения, где проходила пресс-конференция министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, сообщает телеканал NBC. Встреча проходила в Лос-Анджелесе. Распространенные в соцсетях кадры демонстрируют, как Падилью сначала схватили, а потом вытолкнули из помещения после его слов о том, что что у него есть "вопросы к министру". Офис сенатора, в свою очередь, поделился с телеканалом видеозаписью, на которой его толкают лицом вперед на землю после того, как вывели из помещения, в котором проходила пресс-конференция. После этого офицеры в жилетах с логотипом ФБР заковывают его в наручники. Как отмечается, после инцидента Падилья был освобожден. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер резко осудил грубое обращение с сенатором США, потребовав "немедленных ответов о том, что, черт возьми, произошло". Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, в свою очередь, назвал инцидент возмутительным, диктаторским и постыдным. "(Президент США Дональд — Прим. ред.) Трамп и его ударные отряды вышли из-под контроля. Это должно прекратиться немедленно", — написал политик на своей странице в соцсети Х.Еще один сенатор от Калифорнии, Адам Шифф призвал к немедленному расследованию произошедшего, а также потребовал от Ноэма уйти в отставку..
https://ria.ru/20250612/centcom-2022404332.html
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в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, чак шумер, гэвин ньюсом, адам шифф, nbc, фбр
В мире, Калифорния, США, Лос-Анджелес, Чак Шумер, Гэвин Ньюсом, Адам Шифф, NBC, ФБР
В США сенатора скрутили и вытолкнули с пресс-конференции министра
В США сенатора Падилью скрутили и вытолкнули с пресс-конференции министра