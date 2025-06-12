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В США протестующие не разошлись, несмотря на комендантский час - РИА Новости, 12.06.2025
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06:05 12.06.2025 (обновлено: 07:05 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/ssha-2022417500.html
В США протестующие не разошлись, несмотря на комендантский час
В США протестующие не разошлись, несмотря на комендантский час - РИА Новости, 12.06.2025
В США протестующие не разошлись, несмотря на комендантский час
Комендантской час наступил в ряде районов Лос-Анджелеса, но сотни протестующих, выступающих против миграционной политики властей США, по-прежнему маршируют по... РИА Новости, 12.06.2025
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лос-анджелес
протесты в калифорнии
в мире
калифорния
дональд трамп
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн — РИА Новости. Комендантской час наступил в ряде районов Лос-Анджелеса, но сотни протестующих, выступающих против миграционной политики властей США, по-прежнему маршируют по улицам города, несмотря на запрет, передает корреспондент РИА Новости.Протесты в Калифорнии
лос-анджелес
калифорния
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4.7
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Сотни протестующих в центре Лос-Анджелеса, несмотря на надвигающийся комендантский час
Несколько сотен протестующих, выступающих против миграционной политики властей США, остаются в центре Лос-Анджелеса, несмотря на надвигающийся комендантский час (до него - менее получаса, власти разослали соответствующие уведомления на телефоны), передает корреспондент РИА Новости. Тем временем протестующие раздают всем желающим индивидуальные наборы с водой, маской, перчатками, снеком и салфеткой.
2025-06-12T06:05
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Вертолет с прожектором на акции протеста в Лос-Анджелесе
Протестующих в Лос-Анджелесе, которые вышли из зоны действия комендантского часа, "сторожит" вертолет с прожектором, полиции поблизости не видно, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-12T06:05
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Протестующих в Лос-Анджелесе оттесняет конная полиция
Протестующих в Лос-Анджелесе оттесняет конная полиция, силовики продолжают использовать светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости.
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лос-анджелес, протесты в калифорнии, в мире, калифорния, дональд трамп
Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии, В мире, Калифорния, Дональд Трамп
В США протестующие не разошлись, несмотря на комендантский час

В Лос-Анджелесе наступил комендантский час, но протестующие не разошлись

© AP Photo / Ethan SwopeПротестующие в Лос-Анджелесе
Протестующие в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Протестующие в Лос-Анджелесе
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн — РИА Новости. Комендантской час наступил в ряде районов Лос-Анджелеса, но сотни протестующих, выступающих против миграционной политики властей США, по-прежнему маршируют по улицам города, несмотря на запрет, передает корреспондент РИА Новости.
  • По состоянию на 20.00 (6.00 мск), протестующие продолжают акцию.
  • Шествие сопровождается вандализмом: некоторые оставляют граффити на зданиях.
  • Полиция, ранее уже применявшая светошумовые гранаты, пока не вмешивается.
  • Протестующие раздают всем желающим индивидуальные наборы с водой, масками, перчатками, снэком и салфеткой.
  • Протестующие вышли из объявленной властями "закрытой зоны" в связи с комендантским часом и продолжили движение по городу; к активистам в небе "присоединился" вертолет правоохранителей

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
Индивидуальный набор, который раздают протестующие в Лос-Анджелесе
Индивидуальный набор, который раздают протестующие в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Индивидуальный набор, который раздают протестующие в Лос-Анджелесе
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе и Нью-Йорке.
  • Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жестокими мерами за мародерство во время протестов.
  • Специальные группы реагирования с бронетехникой, тяжелым вооружением и тактическим снаряжением готовятся развернуться в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке, всем группам приказали быть в полной боевой готовности.
  • Сроки начала рейда не уточняются.
  • Несмотря на относительно спокойную ситуацию, владельцы бизнеса готовятся к новой волне протестов, заколачивая витрины.
© AP Photo / Ethan SwopeКонная полиция разгоняет протестующих в Лос-Анджелесе
Конная полиция разгоняет протестующих в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Конная полиция разгоняет протестующих в Лос-Анджелесе
 
Лос-АнджелесПротесты в КалифорнииВ миреКалифорнияДональд Трамп
 
 
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