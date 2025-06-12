В США протестующие не разошлись, несмотря на комендантский час
В Лос-Анджелесе наступил комендантский час, но протестующие не разошлись
© AP Photo / Ethan SwopeПротестующие в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Ethan Swope
Протестующие в Лос-Анджелесе
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн — РИА Новости. Комендантской час наступил в ряде районов Лос-Анджелеса, но сотни протестующих, выступающих против миграционной политики властей США, по-прежнему маршируют по улицам города, несмотря на запрет, передает корреспондент РИА Новости.
- По состоянию на 20.00 (6.00 мск), протестующие продолжают акцию.
- Шествие сопровождается вандализмом: некоторые оставляют граффити на зданиях.
- Полиция, ранее уже применявшая светошумовые гранаты, пока не вмешивается.
- Протестующие раздают всем желающим индивидуальные наборы с водой, масками, перчатками, снэком и салфеткой.
- Протестующие вышли из объявленной властями "закрытой зоны" в связи с комендантским часом и продолжили движение по городу; к активистам в небе "присоединился" вертолет правоохранителей
Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
Индивидуальный набор, который раздают протестующие в Лос-Анджелесе
Индивидуальный набор, который раздают протестующие в Лос-Анджелесе
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
- В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
- Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе и Нью-Йорке.
- Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
- Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жестокими мерами за мародерство во время протестов.
- Специальные группы реагирования с бронетехникой, тяжелым вооружением и тактическим снаряжением готовятся развернуться в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке, всем группам приказали быть в полной боевой готовности.
- Сроки начала рейда не уточняются.
- Несмотря на относительно спокойную ситуацию, владельцы бизнеса готовятся к новой волне протестов, заколачивая витрины.
© AP Photo / Ethan SwopeКонная полиция разгоняет протестующих в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Ethan Swope
Конная полиция разгоняет протестующих в Лос-Анджелесе