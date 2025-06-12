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В США протестующие не разошлись, несмотря на комендантский час

В США протестующие не разошлись, несмотря на комендантский час - РИА Новости, 12.06.2025

В США протестующие не разошлись, несмотря на комендантский час

Комендантской час наступил в ряде районов Лос-Анджелеса, но сотни протестующих, выступающих против миграционной политики властей США, по-прежнему маршируют по... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T06:05:00+03:00

2025-06-12T06:05:00+03:00

2025-06-12T07:05:00+03:00

лос-анджелес

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн — РИА Новости. Комендантской час наступил в ряде районов Лос-Анджелеса, но сотни протестующих, выступающих против миграционной политики властей США, по-прежнему маршируют по улицам города, несмотря на запрет, передает корреспондент РИА Новости.Протесты в Калифорнии

лос-анджелес

калифорния

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотни протестующих в центре Лос-Анджелеса, несмотря на надвигающийся комендантский час Несколько сотен протестующих, выступающих против миграционной политики властей США, остаются в центре Лос-Анджелеса, несмотря на надвигающийся комендантский час (до него - менее получаса, власти разослали соответствующие уведомления на телефоны), передает корреспондент РИА Новости. Тем временем протестующие раздают всем желающим индивидуальные наборы с водой, маской, перчатками, снеком и салфеткой. 2025-06-12T06:05 true PT0M17S

Вертолет с прожектором на акции протеста в Лос-Анджелесе Протестующих в Лос-Анджелесе, которые вышли из зоны действия комендантского часа, "сторожит" вертолет с прожектором, полиции поблизости не видно, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-12T06:05 true PT0M16S

Протестующих в Лос-Анджелесе оттесняет конная полиция Протестующих в Лос-Анджелесе оттесняет конная полиция, силовики продолжают использовать светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-12T06:05 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лос-анджелес, протесты в калифорнии, в мире, калифорния, дональд трамп