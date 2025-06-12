https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022477701.html

ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 12.06.2025

ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 240 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:13:00+03:00

2025-06-12T13:13:00+03:00

2025-06-12T13:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 240 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Московка Харьковской области, Карповка, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, два танка, 12 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе четыре производства стран НАТО, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато