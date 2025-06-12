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ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 12.06.2025
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ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 12.06.2025
ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 240 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:13:00+03:00
2025-06-12T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 240 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Московка Харьковской области, Карповка, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, два танка, 12 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе четыре производства стран НАТО, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МО: ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков и 2 танка в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 240 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Московка Харьковской области, Карповка, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, два танка, 12 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе четыре производства стран НАТО, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТО
 
 
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