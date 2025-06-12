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Российский расчет дронов уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:18 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022418643.html
Российский расчет дронов уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ
Российский расчет дронов уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 12.06.2025
Российский расчет дронов уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ
Расчет дронов на оптоволокне отряда БАРС-27 добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожил пункт управления БПЛА украинских РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T06:18:00+03:00
2025-06-12T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Расчет дронов на оптоволокне отряда БАРС-27 добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожил пункт управления БПЛА украинских военных на краматорском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. Видео уничтожения пункта управления БПЛА есть в распоряжении РИА Новости. "Операторы дронов на оптоволокне отряда БАРС-27 во время работы уничтожили обнаруженный ранее пункт управления БПЛА противника. После его поражения количество БПЛА в данном районе значительно уменьшилось", - отметили в пресс-службе.
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безопасность, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс
Российский расчет дронов уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет дронов уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Краматорском участке фронта

© РИА Новости / Мария МарикянУправление FPV-дроном
Управление FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Управление FPV-дроном. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Расчет дронов на оптоволокне отряда БАРС-27 добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожил пункт управления БПЛА украинских военных на краматорском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса.
Видео уничтожения пункта управления БПЛА есть в распоряжении РИА Новости.
"Операторы дронов на оптоволокне отряда БАРС-27 во время работы уничтожили обнаруженный ранее пункт управления БПЛА противника. После его поражения количество БПЛА в данном районе значительно уменьшилось", - отметили в пресс-службе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбасс
 
 
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