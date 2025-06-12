https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022418643.html

Российский расчет дронов уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Российский расчет дронов уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 12.06.2025

Российский расчет дронов уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет дронов на оптоволокне отряда БАРС-27 добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожил пункт управления БПЛА украинских РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T06:18:00+03:00

2025-06-12T06:18:00+03:00

2025-06-12T06:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Расчет дронов на оптоволокне отряда БАРС-27 добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожил пункт управления БПЛА украинских военных на краматорском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. Видео уничтожения пункта управления БПЛА есть в распоряжении РИА Новости. "Операторы дронов на оптоволокне отряда БАРС-27 во время работы уничтожили обнаруженный ранее пункт управления БПЛА противника. После его поражения количество БПЛА в данном районе значительно уменьшилось", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

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Дарья Буймова

безопасность, донбасс