https://ria.ru/20250612/solntse-2022404154.html
Опубликованы первые снимки Южного полюса Солнца
Опубликованы первые снимки Южного полюса Солнца - РИА Новости, 12.06.2025
Опубликованы первые снимки Южного полюса Солнца
Опубликованы первые снимки южного полюса Солнца, их сделал аппарат Solar Orbiter, разработанным Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии НАСА,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:57:00+03:00
2025-06-12T01:57:00+03:00
2025-06-12T01:57:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Опубликованы первые снимки южного полюса Солнца, их сделал аппарат Solar Orbiter, разработанным Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии НАСА, сообщает ЕКА. "Сегодня мы представляем первые в истории человечества изображения (южного - ред.) полюса Солнца. Оно - наша ближайшая звезда, даритель жизни и потенциальный разрушитель современных космических и наземных энергосистем, поэтому крайне важно, чтобы мы поняли, как оно работает, и научились предсказывать его поведение. Эти новые, уникальные изображения в рамках нашей миссии Solar Orbiter - начало новой эры изучения Солнца", - заявил директор по науке ЕКА Кэрол Манделл. Зонду удалось запечатлеть фотосферу, магнитное поле и корону Солнца. Отмечается, что для получения изображений использовались три различных формирователя - поляриметрический и гелиосейсмический (PHI), формирователь в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUI) и спектральный формирователь для корональной среды (SPICE). По утверждению ЕКА, изображения и прочие связанные с миссией данные помогут ученым узнать о том, как движется материал во внешних слоях Солнца - это, в свою очередь, может выявить неожиданные явления, такие как полярные газовые вихри. К октябрю ЕКА обещает опубликовать данные о полете Solar Orbiter от северного к южному полюсу Солнца.
https://ria.ru/20250611/solntse-2022174563.html
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РИА Новости
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Опубликованы первые снимки Южного полюса Солнца
ЕКА: зонд Solar Orbiter впервые запечатлел южный полюс Солнца
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Опубликованы первые снимки южного полюса Солнца, их сделал аппарат Solar Orbiter, разработанным Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии НАСА, сообщает ЕКА
.
"Сегодня мы представляем первые в истории человечества изображения (южного - ред.) полюса Солнца. Оно - наша ближайшая звезда, даритель жизни и потенциальный разрушитель современных космических и наземных энергосистем, поэтому крайне важно, чтобы мы поняли, как оно работает, и научились предсказывать его поведение. Эти новые, уникальные изображения в рамках нашей миссии Solar Orbiter - начало новой эры изучения Солнца", - заявил директор по науке ЕКА Кэрол Манделл.
Зонду удалось запечатлеть фотосферу, магнитное поле и корону Солнца. Отмечается, что для получения изображений использовались три различных формирователя - поляриметрический и гелиосейсмический (PHI), формирователь в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUI) и спектральный формирователь для корональной среды (SPICE).
По утверждению ЕКА, изображения и прочие связанные с миссией данные помогут ученым узнать о том, как движется материал во внешних слоях Солнца - это, в свою очередь, может выявить неожиданные явления, такие как полярные газовые вихри.
К октябрю ЕКА обещает опубликовать данные о полете Solar Orbiter от северного к южному полюсу Солнца.