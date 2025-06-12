https://ria.ru/20250612/solntse-2022404154.html

Опубликованы первые снимки Южного полюса Солнца

Опубликованы первые снимки Южного полюса Солнца - РИА Новости, 12.06.2025

Опубликованы первые снимки Южного полюса Солнца

Опубликованы первые снимки южного полюса Солнца, их сделал аппарат Solar Orbiter, разработанным Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии НАСА,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:57:00+03:00

2025-06-12T01:57:00+03:00

2025-06-12T01:57:00+03:00

наука

космос - риа наука

наса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99475/61/994756192_0:362:2501:1768_1920x0_80_0_0_6e53bd8805814d8c37b691d8823ea3c7.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Опубликованы первые снимки южного полюса Солнца, их сделал аппарат Solar Orbiter, разработанным Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии НАСА, сообщает ЕКА. "Сегодня мы представляем первые в истории человечества изображения (южного - ред.) полюса Солнца. Оно - наша ближайшая звезда, даритель жизни и потенциальный разрушитель современных космических и наземных энергосистем, поэтому крайне важно, чтобы мы поняли, как оно работает, и научились предсказывать его поведение. Эти новые, уникальные изображения в рамках нашей миссии Solar Orbiter - начало новой эры изучения Солнца", - заявил директор по науке ЕКА Кэрол Манделл. Зонду удалось запечатлеть фотосферу, магнитное поле и корону Солнца. Отмечается, что для получения изображений использовались три различных формирователя - поляриметрический и гелиосейсмический (PHI), формирователь в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUI) и спектральный формирователь для корональной среды (SPICE). По утверждению ЕКА, изображения и прочие связанные с миссией данные помогут ученым узнать о том, как движется материал во внешних слоях Солнца - это, в свою очередь, может выявить неожиданные явления, такие как полярные газовые вихри. К октябрю ЕКА обещает опубликовать данные о полете Solar Orbiter от северного к южному полюсу Солнца.

https://ria.ru/20250611/solntse-2022174563.html

https://ria.ru/20250607/kosmos-2021402874.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, наса