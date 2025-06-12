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Россия подпишет с Мали и Буркина-Фасо соглашения по мирному атому - РИА Новости, 12.06.2025
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17:54 12.06.2025 (обновлено: 17:55 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/soglasheniya-2022528659.html
Россия подпишет с Мали и Буркина-Фасо соглашения по мирному атому
Россия подпишет с Мали и Буркина-Фасо соглашения по мирному атому - РИА Новости, 12.06.2025
Россия подпишет с Мали и Буркина-Фасо соглашения по мирному атому
Россия подпишет с Мали и Буркина-Фасо межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома, соответствующие распоряжения правительства РФ... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:54:00+03:00
2025-06-12T17:55:00+03:00
россия
мали
буркина-фасо
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия подпишет с Мали и Буркина-Фасо межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома, соответствующие распоряжения правительства РФ опубликованы на официальном портале правовой информации. С российской стороны соглашения поручено подписать госкорпорации "Росатом".Согласно проектам соглашений, сотрудничество России с Мали и Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие этим странам в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС и исследовательских реакторов и другое.
https://ria.ru/20250522/rossija-2018371102.html
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мали
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россия, мали, буркина-фасо, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Мали, Буркина-Фасо, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия подпишет с Мали и Буркина-Фасо соглашения по мирному атому

Россия подпишет с Мали и Буркина-Фасо межправсоглашения по мирному атому

© РИА Новости / Максим БогодвидФлаги организации "Росатом" и России
Флаги организации Росатом и России - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Флаги организации "Росатом" и России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия подпишет с Мали и Буркина-Фасо межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома, соответствующие распоряжения правительства РФ опубликованы на официальном портале правовой информации.
С российской стороны соглашения поручено подписать госкорпорации "Росатом".
Согласно проектам соглашений, сотрудничество России с Мали и Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие этим странам в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС и исследовательских реакторов и другое.
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РоссияМалиБуркина-ФасоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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