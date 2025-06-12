https://ria.ru/20250612/soglasheniya-2022528659.html

Россия подпишет с Мали и Буркина-Фасо соглашения по мирному атому

Россия подпишет с Мали и Буркина-Фасо соглашения по мирному атому - РИА Новости, 12.06.2025

Россия подпишет с Мали и Буркина-Фасо соглашения по мирному атому

Россия подпишет с Мали и Буркина-Фасо межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома, соответствующие распоряжения правительства РФ... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:54:00+03:00

2025-06-12T17:54:00+03:00

2025-06-12T17:55:00+03:00

россия

мали

буркина-фасо

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия подпишет с Мали и Буркина-Фасо межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома, соответствующие распоряжения правительства РФ опубликованы на официальном портале правовой информации. С российской стороны соглашения поручено подписать госкорпорации "Росатом".Согласно проектам соглашений, сотрудничество России с Мали и Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие этим странам в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС и исследовательских реакторов и другое.

https://ria.ru/20250522/rossija-2018371102.html

россия

мали

буркина-фасо

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2025

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россия, мали, буркина-фасо, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире