https://ria.ru/20250612/shaman-2022444618.html

Shaman выпустил новую песню в честь Дня России

Shaman выпустил новую песню в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2025

Shaman выпустил новую песню в честь Дня России

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале опубликовал поздравление в честь Дня России и выпустил новую песню "Гуляй, Россия!". РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T10:36:00+03:00

2025-06-12T10:36:00+03:00

2025-06-12T10:36:00+03:00

шоубиз

россия

москва

московская область (подмосковье)

shaman (ярослав дронов)

новости культуры

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале опубликовал поздравление в честь Дня России и выпустил новую песню "Гуляй, Россия!". "Родные, поздравляю всех нас с Днём России! Давайте отмечать праздник громко, весело и с размахом, как умеем только мы. А саундтреком сегодняшнего дня будет моя новая песня "ГУЛЯЙ, РОССИЯ!", - написал артист. Shaman как участник от России в четверг примет участие в церемонии запуска часов обратного отсчета до конкурса "Интервидение'25", которая состоится на Манежной площади в Москве. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве, в нем примут участие 20 стран.

https://ria.ru/20250519/shaman-2017956434.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, москва, московская область (подмосковье), shaman (ярослав дронов) , новости культуры, день россии