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Shaman выпустил новую песню в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2025
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Шоубиз
 
10:36 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/shaman-2022444618.html
Shaman выпустил новую песню в честь Дня России
Shaman выпустил новую песню в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2025
Shaman выпустил новую песню в честь Дня России
Певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале опубликовал поздравление в честь Дня России и выпустил новую песню "Гуляй, Россия!". РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:36:00+03:00
2025-06-12T10:36:00+03:00
шоубиз
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московская область (подмосковье)
shaman (ярослав дронов)
новости культуры
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале опубликовал поздравление в честь Дня России и выпустил новую песню "Гуляй, Россия!". "Родные, поздравляю всех нас с Днём России! Давайте отмечать праздник громко, весело и с размахом, как умеем только мы. А саундтреком сегодняшнего дня будет моя новая песня "ГУЛЯЙ, РОССИЯ!", - написал артист. Shaman как участник от России в четверг примет участие в церемонии запуска часов обратного отсчета до конкурса "Интервидение'25", которая состоится на Манежной площади в Москве. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве, в нем примут участие 20 стран.
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россия, москва, московская область (подмосковье), shaman (ярослав дронов) , новости культуры, день россии
Шоубиз, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), SHAMAN (Ярослав Дронов) , Новости культуры, День России
Shaman выпустил новую песню в честь Дня России

Shaman в поздравлении с праздником сообщил о выходе новой песни "Гуляй, Россия!"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале опубликовал поздравление в честь Дня России и выпустил новую песню "Гуляй, Россия!".
«
"Родные, поздравляю всех нас с Днём России! Давайте отмечать праздник громко, весело и с размахом, как умеем только мы. А саундтреком сегодняшнего дня будет моя новая песня "ГУЛЯЙ, РОССИЯ!", - написал артист.
Shaman как участник от России в четверг примет участие в церемонии запуска часов обратного отсчета до конкурса "Интервидение'25", которая состоится на Манежной площади в Москве.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве, в нем примут участие 20 стран.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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ШоубизРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)SHAMAN (Ярослав Дронов)Новости культурыДень России
 
 
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