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Жалобы на работу зарубежных сервисов поступают со всего мира, заявили в РКН
Жалобы на работу зарубежных сервисов поступают со всего мира, заявили в РКН - РИА Новости, 12.06.2025
Жалобы на работу зарубежных сервисов поступают со всего мира, заявили в РКН
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе Google, Twitch, Clouflare и других сервисов, жалобы поступают по всему миру, в том числе из... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T22:59:00+03:00
2025-06-12T22:59:00+03:00
2025-06-12T22:59:00+03:00
технологии
германия
болгария
испания
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе Google, Twitch, Clouflare и других сервисов, жалобы поступают по всему миру, в том числе из Германии, Болгарии, Испании и России. "Двенадцатого июня с 21:34 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе сервисов Google, Twitch, Clouflare и других зарубежных ресурсов и сервисов. Есть жалобы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, Испании и России", - сообщили в Роскомнадзоре. В четверг вечером пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, Google и Snapchat, жалуются на работу приложений, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
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технологии, германия, болгария, испания, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Технологии, Германия, Болгария, Испания, Google, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Жалобы на работу зарубежных сервисов поступают со всего мира, заявили в РКН
РКН: жалобы на работу сервисов поступают из ФРГ, Болгарии, Испании и России